Заряд безграничной энергии в этот день: веселые анекдоты

Если девушка говорит вам: "Иди найди другую, лучше меня!" - это значит, что вы должны ответить: "Мне никто не нужен, кроме тебя!", а не убегать с криком УРА!

- Алло, техподдержка? У меня интернет жутко тормозит!

- Вирусы искали?

- Ходил, искали. Совсем уже власти охренели! Сертификат о вакцинации в видеокамеру показывать или в дисковод запихивать?

Если, купив новые Apple Watch, вы упадете в обморок от голода, они будут ультразвуком отпугивать от вас бродячих собак и призовут близлежащих бомжей поделиться с вами хлебом.

Беседуют два еврея:

- Абрам, правда, что у твоей Сары есть сестра-близнец?

- Да и шо?

- Таки как же ты их различаешь?

- Я тебя умоляю! Нет ничего проще. Моя Сара после секса курит.

На таможне.

- Вы позволите открыть ваш чемодан для досмотра?

- Смотря, что вы там хотите найти?

- Наркотики.

- Тогда не позволю...