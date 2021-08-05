Заряд безграничной энергии в этот день: веселые анекдоты

Если девушка говорит вам: "Иди найди другую, лучше меня!" - это значит, что вы должны ответить: "Мне никто не нужен, кроме тебя!", а не убегать с криком УРА!
- Алло, техподдержка? У меня интернет жутко тормозит!
- Вирусы искали?
- Ходил, искали. Совсем уже власти охренели! Сертификат о вакцинации в видеокамеру показывать или в дисковод запихивать?
Если, купив новые Apple Watch, вы упадете в обморок от голода, они будут ультразвуком отпугивать от вас бродячих собак и призовут близлежащих бомжей поделиться с вами хлебом.
Беседуют два еврея:
- Абрам, правда, что у твоей Сары есть сестра-близнец?
- Да и шо?
- Таки как же ты их различаешь?
- Я тебя умоляю! Нет ничего проще. Моя Сара после секса курит.
На таможне.
- Вы позволите открыть ваш чемодан для досмотра?
- Смотря, что вы там хотите найти?
- Наркотики.
- Тогда не позволю...