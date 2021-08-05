Немного веселья никогда не помешает: новая порция вечерних анекдотов

Бабулька и парень с наушниками-лапухами на шее, из которых играет метал, спорят на тему музыкальных вкусов.
- Твой этот рок - это музыка дьявола! Сатана так играет!
- И часто вам Сатана музыку играет?
Пошел я как-то к соседям за сахаром, смотрю - не заперто. Открываю дверь, а там вокруг кровь, кишки, мозги... Потом смотрю - о, сахар!
- За что тебя уволили?
- За неполное служебное соответствие.
- А почему неполное?
- А я работал неполный рабочий день...
Если развалилась семья, то нельзя винить только мужа. Виноваты оба - и муж, и свекровь.
В полете на борту самолета происходит взрыв и самолет начинает падать вниз. В кабине, молча наблюдая как приближается земля, один летчик с грустью говорит другому:
- Не пойму я этих моряков? И чего они так радуются когда землю увидят!