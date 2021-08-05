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Четверг, 05.08.2021
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Немного веселья никогда не помешает: новая порция вечерних анекдотов

Немного веселья никогда не помешает: новая порция вечерних анекдотов
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф

Бабулька и парень с наушниками-лапухами на шее, из которых играет метал, спорят на тему музыкальных вкусов.

- Твой этот рок - это музыка дьявола! Сатана так играет!

- И часто вам Сатана музыку играет?

Пошел я как-то к соседям за сахаром, смотрю - не заперто. Открываю дверь, а там вокруг кровь, кишки, мозги... Потом смотрю - о, сахар!

- За что тебя уволили?

- За неполное служебное соответствие.

- А почему неполное?

- А я работал неполный рабочий день...

Если развалилась семья, то нельзя винить только мужа. Виноваты оба - и муж, и свекровь.

Заряд безграничной энергии в этот день: веселые анекдоты

В полете на борту самолета происходит взрыв и самолет начинает падать вниз. В кабине, молча наблюдая как приближается земля, один летчик с грустью говорит другому:

- Не пойму я этих моряков? И чего они так радуются когда землю увидят!

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 360

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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