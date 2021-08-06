День пива 2021: уморительные анекдоты к празднику на утро

- Знаете, когда пиво переливается через край, и надо быстро отхлебнуть, чтобы не испачкать стол?

- Подсудимый по делу о хищениях из бюджета оправдан.

Ученые установили, что пиво - это лучшее средство от цинги. А то, что ученые были вусмерть пьяны, открытия ничуть не умаляет.

Как-то военный врач с дежурным сержантом проверяли в лагере запасы воды.

- Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции?

- Сначала мы кипятим воду.

- Хорошо. А потом?

- Мы ее фильтруем.

- Отлично. А что вы с ней делаете дальше?

- А дальше, чтобы не рисковать, мы пьем пиво...

Знаете, бывает сидишь, пьешь пиво, и думаешь: "Вот бы сейчас пива попить".

- Вчера были в ресторане. Хорошо посидели.

- Много вас было?

- Да, нет. Двое - я и пиво.