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Пятница, 06.08.2021
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День пива 2021: уморительные анекдоты к празднику на утро

День пива 2021: уморительные анекдоты к празднику на утро
06:00 Сегодня Телеграф

- Знаете, когда пиво переливается через край, и надо быстро отхлебнуть, чтобы не испачкать стол?

- Подсудимый по делу о хищениях из бюджета оправдан.

Ученые установили, что пиво - это лучшее средство от цинги. А то, что ученые были вусмерть пьяны, открытия ничуть не умаляет.

Как-то военный врач с дежурным сержантом проверяли в лагере запасы воды.

- Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции?

- Сначала мы кипятим воду.

- Хорошо. А потом?

- Мы ее фильтруем.

- Отлично. А что вы с ней делаете дальше?

- А дальше, чтобы не рисковать, мы пьем пиво...

Знаете, бывает сидишь, пьешь пиво, и думаешь: "Вот бы сейчас пива попить".

Немного веселья никогда не помешает: новая порция вечерних анекдотов

- Вчера были в ресторане. Хорошо посидели.

- Много вас было?

- Да, нет. Двое - я и пиво.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты, День пива.
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