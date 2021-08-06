День пива 2021: уморительные анекдоты к празднику на утро

- Знаете, когда пиво переливается через край, и надо быстро отхлебнуть, чтобы не испачкать стол?
- Подсудимый по делу о хищениях из бюджета оправдан.
Ученые установили, что пиво - это лучшее средство от цинги. А то, что ученые были вусмерть пьяны, открытия ничуть не умаляет.
Как-то военный врач с дежурным сержантом проверяли в лагере запасы воды.
- Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции?
- Сначала мы кипятим воду.
- Хорошо. А потом?
- Мы ее фильтруем.
- Отлично. А что вы с ней делаете дальше?
- А дальше, чтобы не рисковать, мы пьем пиво...
Знаете, бывает сидишь, пьешь пиво, и думаешь: "Вот бы сейчас пива попить".
- Вчера были в ресторане. Хорошо посидели.
- Много вас было?
- Да, нет. Двое - я и пиво.