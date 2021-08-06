Самое время улыбнуться: новые шутки для поднятия настроения

Пошел Вовочка в кино. Перед ним села влюбленная парочка. Юноша обнял девушку и спросил:

- Ты что-нибудь чувствуешь?

- Да. Что ты меня любишь.

Утром в детском саду Вовочка прижимает к себе маленькую Свету.

- Ты что-нибудь чувствуешь?

- Нет.

Он прижимает сильнее.

- А теперь?

- Чувствую.

- Что?

- Какать хочу!

Каждый раз, когда я даю своей собаке кость или какую другую еду, она бежит на свое козырное место и ест ее там. Я все думал, вот же глупое животное. Но сегодня я шел к компу с едой и понял суть бытия.

- Я на тебя обиделся. Я думал мы пара, а ты так поступила...

- Блин, ты взрослый мужик, а ноешь из-за того, что я не дала тебе откусить кусочек булочки.

Подходит дальнобойщик к своей машине, а на ней надпись:

- Помой меня!

Водитель пишет ниже:

- Сам месяц не мылся!

- А когда я был маленький, дедушка часто брал меня на рыбалку. А потом не стал этого делать.

- Почему?

- Потому что я вырос... И перестал быть похожим на червячка.