Самое время улыбнуться: новые шутки для поднятия настроения

Пошел Вовочка в кино. Перед ним села влюбленная парочка. Юноша обнял девушку и спросил:
- Ты что-нибудь чувствуешь?
- Да. Что ты меня любишь.
Утром в детском саду Вовочка прижимает к себе маленькую Свету.
- Ты что-нибудь чувствуешь?
- Нет.
Он прижимает сильнее.
- А теперь?
- Чувствую.
- Что?
- Какать хочу!
Каждый раз, когда я даю своей собаке кость или какую другую еду, она бежит на свое козырное место и ест ее там. Я все думал, вот же глупое животное. Но сегодня я шел к компу с едой и понял суть бытия.
- Я на тебя обиделся. Я думал мы пара, а ты так поступила...
- Блин, ты взрослый мужик, а ноешь из-за того, что я не дала тебе откусить кусочек булочки.
Подходит дальнобойщик к своей машине, а на ней надпись:
- Помой меня!
Водитель пишет ниже:
- Сам месяц не мылся!
- А когда я был маленький, дедушка часто брал меня на рыбалку. А потом не стал этого делать.
- Почему?
- Потому что я вырос... И перестал быть похожим на червячка.