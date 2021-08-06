Юмор на любой вкус: юморные анекдоты на вечер

Объявление. Ищу молодого человека приятной наружности, высокого блондина, некурящего, любящего животных, увлекающегося спортом и путешествиями. Вчера он спер у меня сумку с деньгами.
Кабинет хирурга:
- Что вас беспокоит?
- Доктор! Меня девушка бросила!
- Вам нужен психотерапевт.
- Я пролетел четыре метра и ударился головой об стенку...
Молодой фермер, призванный в армию, в письме домой написал: "Эта армейская жизнь - сплошная расслабуха. Можно валяться в постели до шести часов утра!"
Вовочка смотрит в дверной глазок и говорит:
- Мама, мам, а на площадке какой-то дядя целует нашу соседку!
- Сынок, отойди от двери, нехорошо подглядывать, пусть целует!
- Ага, повелась на первое апреля, а это не дядя, а наш папа!
- Розочка, умоляю вас, не выходите на улицу: вчера в гастрономе я слышала, что в Одессе появился маньяк, который убивает проституток.
- Не понимаю, а причем тут я?!
- Вы меня не дослушали - и бл*дей тоже.