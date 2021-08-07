Начните утро с улыбки: подборка свежих анекдотов

- Не понимаю, что ты хочешь от этой женщины?

- А что вообще можно хотеть от женщины?

- Но она ведь и так все время молчит!

- Светлана, сколько вы весите?

- В очках сто двадцать килограммов.

- А без очков?

- А без очков я не вижу весы...

Жена и муж обедают. Жена проливает на себя борщ:

- Фу, я выгляжу как свинья.

- Ага, еще и борщем облилась.

Лиса вышла замуж за ежика. Ее спрашивают:

- Как вам первая брачная ночь?

- Колко, но пикантно!

- Папа, а мужчины попадают в ад?

- Да, сынок. Но только холостяки.

- А женатые?

- А мы уже там.