Начните утро с улыбки: подборка свежих анекдотов

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Суббота, 07.08.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Не понимаю, что ты хочешь от этой женщины?

- А что вообще можно хотеть от женщины?

- Но она ведь и так все время молчит!

- Светлана, сколько вы весите?

- В очках сто двадцать килограммов.

- А без очков?

- А без очков я не вижу весы...

Жена и муж обедают. Жена проливает на себя борщ:

- Фу, я выгляжу как свинья.

- Ага, еще и борщем облилась.

Лиса вышла замуж за ежика. Ее спрашивают:

- Как вам первая брачная ночь?

- Колко, но пикантно!

Юмор на любой вкус: юморные анекдоты на вечер

- Папа, а мужчины попадают в ад?

- Да, сынок. Но только холостяки.

- А женатые?

- А мы уже там.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 340

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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