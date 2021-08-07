Начните утро с улыбки: подборка свежих анекдотов

- Не понимаю, что ты хочешь от этой женщины?
- А что вообще можно хотеть от женщины?
- Но она ведь и так все время молчит!
- Светлана, сколько вы весите?
- В очках сто двадцать килограммов.
- А без очков?
- А без очков я не вижу весы...
Жена и муж обедают. Жена проливает на себя борщ:
- Фу, я выгляжу как свинья.
- Ага, еще и борщем облилась.
Лиса вышла замуж за ежика. Ее спрашивают:
- Как вам первая брачная ночь?
- Колко, но пикантно!
- Папа, а мужчины попадают в ад?
- Да, сынок. Но только холостяки.
- А женатые?
- А мы уже там.