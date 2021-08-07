Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты на день

- Да, мой сын с неординарным мышлением! Да, он очень любит животных! Да, он поклонник Греты Тумберг! И имеет право требовать защиту и помощь для братьев наших меньших!
- Да, но он требует снизить высоту мусорных контейнеров на 30 см, чтобы крысам было легче запрыгивать!
- Милый, закажи для меня мороженое.
- Любимая, но ты можешь простудить горло. Нет, мороженое я тебе заказывать не буду.
- Тогда кофе.
- Вот те раз! Горячее сразу после холодного мороженого?!
- Ну давай уже, Оль! Ну не могу я без этого строить отношения, понять подходит ли мне девушка! Ну к чему эти предрассудки и эти твои тупые правила?!
- Нет! Я тебе сразу сказала - пройдет 14 дней с первого свидания, тогда и сниму маску...
Если вы купили попугая, и не научили его говорить фразу "Помогите! Они превратили меня в попугая!", то значит, вы зря купили попугая...
- Коля, дай задачку по математике списать.
- Сама решай.
- Ну, попросишь у меня, когда то.
- Что можно просить у двоечницы?
- Поймешь года через три-четыре.