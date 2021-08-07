Передозировка смехом: юморные вечерние шутки

Перворазник спрашивает инструктора:

- А правда ли, что первый прыжок - самый страшный?

- Нет. Самый страшный - это последний прыжок.

Посмотрел фильм о героях Силиконовой долины, о том, как предельная мотивация творит чудеса. Теперь лежу на диване уже предельно мотивированный.

Если животное в неволе не размножается, то самый лучший афродизиак - это приказ директора зоопарка о повышении размножаемости к 2025 году.

- Иванов, ты водку теплую любишь?

- Нет.

- А баб потных?

- Тоже нет.

- Вот и славненько, в отпуск пойдешь в декабре...

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того, как изобрели Интернет?

Я опросил всех 26 своих сестер и братьев - из них тоже никто не знает...