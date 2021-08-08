Юморок на вечерок: уморительные шутки, которые поднимут настроение

Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.
- Ты кто?
- Я массажистка!
- А ты?
- А я делаю педикюр!
- А ты кто?
- Я уборщица...
Изя не выдерживает:
- Не, вы полюбуйтесь на них, сейчас окажется, что проститутка тут я!
- Когда ты живешь один, то тебя по утрам быстро будит холодный стульчак в туалете. Еще быстрее может разбудить только теплый стульчак...
- А микроволновка работает?
- Как часы.
- Что-то нифига не греет.
- Я ж говорю. Работает как часы...
На приеме у пульмонолога:
- Легкие у вас вроде в порядке. Сколько выдуваете?
- Полтора литра.
- Как?! Здесь записано 4,5 литра.
- Так это красного.
- У тебя есть человек, который тебе нравится?
- Да.
- Круто, на какой вы стадии отношений?
- Живем на одной планете.