Юморок на вечерок: уморительные шутки, которые поднимут настроение

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17:07 Вс, 8 Август 2021 Телеграф

Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.

- Ты кто?

- Я массажистка!

- А ты?

- А я делаю педикюр!

- А ты кто?

- Я уборщица...

Изя не выдерживает:

- Не, вы полюбуйтесь на них, сейчас окажется, что проститутка тут я!

- Когда ты живешь один, то тебя по утрам быстро будит холодный стульчак в туалете. Еще быстрее может разбудить только теплый стульчак...

- А микроволновка работает?

- Как часы.

- Что-то нифига не греет.

- Я ж говорю. Работает как часы...

На приеме у пульмонолога:

- Легкие у вас вроде в порядке. Сколько выдуваете?

- Полтора литра.

- Как?! Здесь записано 4,5 литра.

- Так это красного.

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- У тебя есть человек, который тебе нравится?

- Да.

- Круто, на какой вы стадии отношений?

- Живем на одной планете.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 3,572

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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