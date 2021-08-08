Юморок на вечерок: уморительные шутки, которые поднимут настроение

Изя зашел в публичный дом. Прямо за ним вламывается полиция. Выводят всех обитателей в холл.

- Ты кто?

- Я массажистка!

- А ты?

- А я делаю педикюр!

- А ты кто?

- Я уборщица...

Изя не выдерживает:

- Не, вы полюбуйтесь на них, сейчас окажется, что проститутка тут я!

- Когда ты живешь один, то тебя по утрам быстро будит холодный стульчак в туалете. Еще быстрее может разбудить только теплый стульчак...

- А микроволновка работает?

- Как часы.

- Что-то нифига не греет.

- Я ж говорю. Работает как часы...

На приеме у пульмонолога:

- Легкие у вас вроде в порядке. Сколько выдуваете?

- Полтора литра.

- Как?! Здесь записано 4,5 литра.

- Так это красного.

- У тебя есть человек, который тебе нравится?

- Да.

- Круто, на какой вы стадии отношений?

- Живем на одной планете.