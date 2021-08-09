Проснись и улыбнись: свежая порция утренних анекдотов

- На рынке труда ситуация стабильная, а некоторые отрасли даже значительно увеличивают число работников.

- Что вы врете?! Какие это?

- Гробовщики.

- Папа, а что такое мафия?

- Это нехорошие люди, которые заставляют тебя вести себя тихо, а если ты не подчиняешься, они тебя наказывают.

- Училки, что ли?

- Считаю до трех!

- Я бы на твоем месте вычеркнул эту строчку из резюме.

Начальник пообещал выдать премию овощами. Так и сказал:

- Xpен вам!

Держи друзей близко, врагов еще ближе, а бабу вообще из-под надзора не выпускай. Только отвернешься, она уже накупила там чего-то, на курсы саморазвития записалась, обиделась не пойми на что и подстриглась под каре.