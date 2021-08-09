Посмейтесь от души: новые забавные анекдоты на день

В сауне сидят мужики, пьют пиво.
- Слушайте, мужики, тут такое дело... Я когда крестик снимаю, то в натуре чувствую себя легче! Может во мне бес сидит?
- Вован, у тебя крестик полкило весит!
Как-то доктор Ватсон говорит Шерлоку:
- Знаете, а у нас с моей женой будет сын! И знаете как я его назову? Шерлок Холмс!
- Вы дали мальчику правильную фамилию...
Семья поужинала. Отец с девятилетним сыном смотрят телевизор в гостиной. Мать с дочерью моют на кухне посуду. Вдруг до гостиной доносится громкий звон посуды. Замерев, отец с сыном некоторое время молча прислушиваются.
- Это мама разбила тарелку.
- Откуда ты знаешь?
- Потому что она молчит.
- Рабинович, за вами гривна!
- Где?!
- Я имею ввиду, что вы должны мне гривну.
- Тогда возьмите ту, что за мной!
- А вы кому-нибудь эту свою поэму читали?
- Еще никому.
- Неужели? А глаз тогда подбит из-за чего?