Посмейтесь от души: новые забавные анекдоты на день

В сауне сидят мужики, пьют пиво.

- Слушайте, мужики, тут такое дело... Я когда крестик снимаю, то в натуре чувствую себя легче! Может во мне бес сидит?

- Вован, у тебя крестик полкило весит!

Как-то доктор Ватсон говорит Шерлоку:

- Знаете, а у нас с моей женой будет сын! И знаете как я его назову? Шерлок Холмс!

- Вы дали мальчику правильную фамилию...

Семья поужинала. Отец с девятилетним сыном смотрят телевизор в гостиной. Мать с дочерью моют на кухне посуду. Вдруг до гостиной доносится громкий звон посуды. Замерев, отец с сыном некоторое время молча прислушиваются.

- Это мама разбила тарелку.

- Откуда ты знаешь?

- Потому что она молчит.

- Рабинович, за вами гривна!

- Где?!

- Я имею ввиду, что вы должны мне гривну.

- Тогда возьмите ту, что за мной!

- А вы кому-нибудь эту свою поэму читали?

- Еще никому.

- Неужели? А глаз тогда подбит из-за чего?