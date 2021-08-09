Ударная доза положительных эмоций: прикольные шутки на вечер

Попали муж и жена в рай. Красиво так вокруг, птички поют, все зелененькое, фрукты на деревьях висят. Тут вдруг ни с того ни сего, муж как заедет жене по уху:
- Вот ты дура, если бы не твои кашки и диеты - давно бы здесь уже были!
Муж из кухни:
- Дорогая, иди быстрее сюда!
- Что, что случилось?
- Потрогай его, твердый?
- Да.
- 100 раз тебе говорил, закрывай хлебницу!
В магазине девушка ищет подарок для своего жениха. Продавщица, стараясь помочь, спрашивает:
- А чем занимается ваш друг?
- Он писатель.
- Тогда подарите ему эту корзину для мусора...
Звоню подруге:
- Не хочешь зайти ко мне на чай?
Она:
- Ты как-то странно произносишь слово "Коньяк"?!
Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.