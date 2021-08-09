Ударная доза положительных эмоций: прикольные шутки на вечер

Попали муж и жена в рай. Красиво так вокруг, птички поют, все зелененькое, фрукты на деревьях висят. Тут вдруг ни с того ни сего, муж как заедет жене по уху:

- Вот ты дура, если бы не твои кашки и диеты - давно бы здесь уже были!

Муж из кухни:

- Дорогая, иди быстрее сюда!

- Что, что случилось?

- Потрогай его, твердый?

- Да.

- 100 раз тебе говорил, закрывай хлебницу!

В магазине девушка ищет подарок для своего жениха. Продавщица, стараясь помочь, спрашивает:

- А чем занимается ваш друг?

- Он писатель.

- Тогда подарите ему эту корзину для мусора...

Звоню подруге:

- Не хочешь зайти ко мне на чай?

Она:

- Ты как-то странно произносишь слово "Коньяк"?!

Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.