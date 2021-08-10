Сон - для слабаков, грусть - для неудачников: анекдоты на утро

Два часа собирал все улики: просматривал чеки, окурки, звонки, сообщения, которые хоть как-то могли указать мне, как я вчера добрался домой.

С ребенком в кинотеатре на мультфильме. Перед началом сеанса идет реклама - трейлеры. Надпись - ограничение по возрасту 0+.

Тут начинается сам мультфильм, надпись - ограничение по возрасту 6+. Рядом мальчик заелозил, руки потирает:

- О! 6+, вот сейчас трэш начнется!

- Дорогая, если я вдруг стану банкротом, ты будешь меня любить по-прежнему?

- Конечно! Но знай, я буду очень скучать по тебе!

Во время очередной корпоративной вечеринки в рамках конкурса "Лови крысу" был пойман и зверски избит бухгалтер компании.

- Почему, когда вы улыбаетесь, у вас один глаз веселый, а другой - грустный?

- Веселый - это искусственный...