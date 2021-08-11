Только улыбка и позитив: уморительные анекдоты на день

- Вчера я напилась, а Васька этим воспользовался.
- Что, изнасиловал?!
- Нет, сбежал.
После свидания с мужем, отбывающим срок, жена пришла к начальнику тюрьмы и просит дать ее супругу работу полегче.
- У нас еще никто не надорвался на клейке бумажных пакетов.
- Да, но он говорит, что еще по ночам какой-то тоннель копает..
Во время футбольного матча, на трибуне стадиона, жена спрашивает мужа:
- За что этого зрителя так ругают соседи?
- Он бросил бутылку в судью.
- Так ведь не попал!
- За то и ругают.
Шеф на собрании:
- Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку.
- Шеф, нам бы зарплату...
- Но я уже купил шоколадки!
- Официант, приготовьте, пожалуйста, торт и напишите: "Дорогому Васе!".
Через полчаса официант приносит торт:
- Вам завернуть?
- Нет, я его здесь съем.