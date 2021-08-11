Только улыбка и позитив: уморительные анекдоты на день

- Вчера я напилась, а Васька этим воспользовался.

- Что, изнасиловал?!

- Нет, сбежал.

После свидания с мужем, отбывающим срок, жена пришла к начальнику тюрьмы и просит дать ее супругу работу полегче.

- У нас еще никто не надорвался на клейке бумажных пакетов.

- Да, но он говорит, что еще по ночам какой-то тоннель копает..

Во время футбольного матча, на трибуне стадиона, жена спрашивает мужа:

- За что этого зрителя так ругают соседи?

- Он бросил бутылку в судью.

- Так ведь не попал!

- За то и ругают.

Шеф на собрании:

- Уважаемые коллеги! Кто из вас в этом году быстрее всех выполнит план, тот получит от меня шоколадку.

- Шеф, нам бы зарплату...

- Но я уже купил шоколадки!

- Официант, приготовьте, пожалуйста, торт и напишите: "Дорогому Васе!".

Через полчаса официант приносит торт:

- Вам завернуть?

- Нет, я его здесь съем.