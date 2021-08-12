Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов на день

- Ты знаешь, Яша, моя Сара такая добрая, хозяйственная, умная...

- Неужели, Фима, у тебя так плохи дела, что ты решил продать мне свою жену?

- Нема, я узнал, что женщин на земле больше, чем мужчин!

- Ну и что?

- Как что? А вдруг - война? Они же нас победят!

Жена мечтательно смотрит в холодильник:

- Ты же будешь меня любить, если я стану толстой?

- А ты будешь меня любить, если я стану ленивым?

- Ты и так ле... Ах ты скотина такая!

Пациент спрашивает у доктора:

- Доктор, а я смогу после операции на скрипке играть?

Доктор:

- Конечно сможете!

Пациент:

- Странно! А раньше не мог...

- Батюшка, я согрешила.

- Да ты задолбала, каждые выходные одно и тоже!