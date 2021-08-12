Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов на день

- Ты знаешь, Яша, моя Сара такая добрая, хозяйственная, умная...
- Неужели, Фима, у тебя так плохи дела, что ты решил продать мне свою жену?
- Нема, я узнал, что женщин на земле больше, чем мужчин!
- Ну и что?
- Как что? А вдруг - война? Они же нас победят!
Жена мечтательно смотрит в холодильник:
- Ты же будешь меня любить, если я стану толстой?
- А ты будешь меня любить, если я стану ленивым?
- Ты и так ле... Ах ты скотина такая!
Пациент спрашивает у доктора:
- Доктор, а я смогу после операции на скрипке играть?
Доктор:
- Конечно сможете!
Пациент:
- Странно! А раньше не мог...
- Батюшка, я согрешила.
- Да ты задолбала, каждые выходные одно и тоже!