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Четверг, 12.08.2021
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Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки для хорошего настроения вечером

Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки для хорошего настроения вечером
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф

- Мойша, почем у тебя гробы?

- По пятнадцать.

- Ха, у Рабиновича по двадцать, так там хоть есть где развернуться!

Ребенок никак не засыпает. Мама спрашивает мальчика:

- Может, тебе спеть колыбельную?

- Мама, разве я заслужил такое наказание? Ты сначала поговори со мной по-хорошему.

Немолодые супруги, уже отметившие серебряную свадьбу, давно живущие вместе, сидят утром за столом, завтракают. Жена смотрит на мужа долгим взглядом и спрашивает:

- Толик, пожалуйста, скажи мне - ты меня все еще любишь?

Мужик раздраженно швыряет вилку на стол.

- Люся, ну вот объясни мне - ну нахера начинать каждое утро со скандала?!

- Дорогая, ты ведь у меня вегетарианка?

- Да.

- Но ты ведь каждый день пьешь мою кровь и жрешь мой мозг?

- Ну какая кровь, какие мозги, посмотри на себя, ты же у меня - овощ.

Не оставьте грусти шансов: порция прикольных анекдотов на день

Зоомагазин. Продавец покупательнице:

- Осторожнее с этим кормом, он может вызывать у хомячков запоры.

Покупательница:

- У нас на комод, на котором стоит аквариум с хомячком, любит кошка запрыгивать. Так что у нашего хомячка не бывает запоров.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 601

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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