Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки для хорошего настроения вечером

- Мойша, почем у тебя гробы?
- По пятнадцать.
- Ха, у Рабиновича по двадцать, так там хоть есть где развернуться!
Ребенок никак не засыпает. Мама спрашивает мальчика:
- Может, тебе спеть колыбельную?
- Мама, разве я заслужил такое наказание? Ты сначала поговори со мной по-хорошему.
Немолодые супруги, уже отметившие серебряную свадьбу, давно живущие вместе, сидят утром за столом, завтракают. Жена смотрит на мужа долгим взглядом и спрашивает:
- Толик, пожалуйста, скажи мне - ты меня все еще любишь?
Мужик раздраженно швыряет вилку на стол.
- Люся, ну вот объясни мне - ну нахера начинать каждое утро со скандала?!
- Дорогая, ты ведь у меня вегетарианка?
- Да.
- Но ты ведь каждый день пьешь мою кровь и жрешь мой мозг?
- Ну какая кровь, какие мозги, посмотри на себя, ты же у меня - овощ.
Зоомагазин. Продавец покупательнице:
- Осторожнее с этим кормом, он может вызывать у хомячков запоры.
Покупательница:
- У нас на комод, на котором стоит аквариум с хомячком, любит кошка запрыгивать. Так что у нашего хомячка не бывает запоров.