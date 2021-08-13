Самые смешные анекдоты про пятницу 13 для отличного начала дня

Пятницу, которая выпадает на 13-е число, считают мистическим днем, с которым связано много традиций и суеверий. А чтобы этот день провести на позитивной ноте, стоит зарядиться хорошим настроением с нашими анекдотами!
- Что такое пятница 13-е?
- Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются вместе и устраивают шабаш.
- Не путай пятницу 13-е и 8-е марта.
В пятницу 13 черти предложили ангелам сыграть в футбол.
- Мы согласны, - ответили ангелы. - Тем более, что самые лучшие игроки находятся у нас...
- Возможно, - не стали спорить черти, - зато все судьи наши...
В минуту нежности жена спрашивает мужа:
- Коленька, ты же помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились?
- До смерти не забуду. Это случилось в пятницу тринадцатого. Когда я шел в гости, дорогу мне перебежала черная кошка. У дверей я споткнулся на левую ногу, а за столом нас оказалось тринадцать человек. И там я познакомился с тобой!
Два друга беседуют:
- Как провел пятницу?
- Так как это была пятница 13-ое, решил после работы домой ехать. Прихватил в магазине по пути несколько банок пива, выпил, начал гуглить, как ритуал проводить на вызов демона. Сделал, все как было велено в инструкции. Начертил на полу пентаграмму, зажёг свечи, начал читать текст заклинания…
- И?
- До конца не дочитал, в дверь постучали. Я открыл, а там бывшая моя. Все же правильно я сделал, что расстался с ней в свое время.
Разговор в мужской компании:
- Пятница 13-е - действительно страшный день, но не такой страшный, как субботнее утро 14-го.
- Да. Хуже всего, если пятница 13-ое выпадает в феврале. Тогда в субботу 14-ого тех, кто остался в живых после пятницы 13-ое, добивает Валентин.