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Пятница, 13.08.2021
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Самые смешные анекдоты про пятницу 13 для отличного начала дня

Самые смешные анекдоты про пятницу 13 для отличного начала дня
06:00 Сегодня Телеграф

Пятницу, которая выпадает на 13-е число, считают мистическим днем, с которым связано много традиций и суеверий. А чтобы этот день провести на позитивной ноте, стоит зарядиться хорошим настроением с нашими анекдотами!

- Что такое пятница 13-е?

- Это когда ведьмы, кикиморы и русалки собираются вместе и устраивают шабаш.

- Не путай пятницу 13-е и 8-е марта.

В пятницу 13 черти предложили ангелам сыграть в футбол.

- Мы согласны, - ответили ангелы. - Тем более, что самые лучшие игроки находятся у нас...

- Возможно, - не стали спорить черти, - зато все судьи наши...

В минуту нежности жена спрашивает мужа:

- Коленька, ты же помнишь тот день, когда мы с тобой познакомились?

- До смерти не забуду. Это случилось в пятницу тринадцатого. Когда я шел в гости, дорогу мне перебежала черная кошка. У дверей я споткнулся на левую ногу, а за столом нас оказалось тринадцать человек. И там я познакомился с тобой!

Два друга беседуют:

- Как провел пятницу?

- Так как это была пятница 13-ое, решил после работы домой ехать. Прихватил в магазине по пути несколько банок пива, выпил, начал гуглить, как ритуал проводить на вызов демона. Сделал, все как было велено в инструкции. Начертил на полу пентаграмму, зажёг свечи, начал читать текст заклинания…

- И?

- До конца не дочитал, в дверь постучали. Я открыл, а там бывшая моя. Все же правильно я сделал, что расстался с ней в свое время.

Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки для хорошего настроения вечером

Разговор в мужской компании:

- Пятница 13-е - действительно страшный день, но не такой страшный, как субботнее утро 14-го.

- Да. Хуже всего, если пятница 13-ое выпадает в феврале. Тогда в субботу 14-ого тех, кто остался в живых после пятницы 13-ое, добивает Валентин.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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