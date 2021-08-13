Свежие шутки на любой вкус: новая подборка анекдотов на день

Оставив машину на улице, ее владелец прикрепил к радиатору записку: "Из машины красть нечего". Наутро он увидел, что стекло в машине выбито, а рядом с его запиской красуется другая: "Простите, сэр, я решил проверить, не ошиблись ли вы".

- Моя девушка, как Брежнев!

- Что, такие же густые брови?

- Да нет, просто целуется со всеми подряд...

- Когда я открываю свой бумажник, то у меня появляется такое чувство, что кто-то в мое отсутствие приходит в дом и свистит, свистит, свистит, сволочь!

Как заранее узнать, что вам достанется только половина вашего стейка?

Перед рестораном девушка говорит "Я буду только салатик".

- Слушай, ну у меня и собака! Вчера опять в лес с ней ходил, так от нее невозможно спрятаться. Как ни старался, как ни запутывал следы, все равно по запаху находит!

- Попробуй подмышки помыть, зубы почистить и носки сменить. Уверяю тебя - ты сильно усложнишь ей задачу...