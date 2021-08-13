Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки

- Мама, я женюсь.
- На ком?
- На Тане.
- Хорошо, а где вы жить-то будите?!
- Мама, Таня эмо, она вообще жить не хочет!
- Я раньше почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было!
- А сейчас чего такой злой?
- Это потому что у меня и сейчас велосипеда нет!
Чаще всего тела находят те, кто гуляет с собаками и те, кто бегает по утрам. Теоретически они и есть серийные маньяки.
Он был невезучим настолько, что даже в туалетной бумаге с ароматом персика ему попадались косточки...
Едет самосвал, а на дороге гуси. Одного гуся задавил, остальные побежали во двор. А во дворе бабка. Водитель остановил машину и спрашивает:
- Бабусь, вон там я гуся задавил, посмотрите, не ваш?
Бабка посмотрела и говорит:
- Нет, сыночек, у меня плоских нет.