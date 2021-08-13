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Пятница, 13.08.2021
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Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки

Позитивный вечерок без тревог: забавные шутки
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

- Мама, я женюсь.

- На ком?

- На Тане.

- Хорошо, а где вы жить-то будите?!

- Мама, Таня эмо, она вообще жить не хочет!

- Я раньше почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было!

- А сейчас чего такой злой?

- Это потому что у меня и сейчас велосипеда нет!

Чаще всего тела находят те, кто гуляет с собаками и те, кто бегает по утрам. Теоретически они и есть серийные маньяки.

Он был невезучим настолько, что даже в туалетной бумаге с ароматом персика ему попадались косточки...

Свежие шутки на любой вкус: новая подборка анекдотов на день

Едет самосвал, а на дороге гуси. Одного гуся задавил, остальные побежали во двор. А во дворе бабка. Водитель остановил машину и спрашивает:

- Бабусь, вон там я гуся задавил, посмотрите, не ваш?

Бабка посмотрела и говорит:

- Нет, сыночек, у меня плоских нет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 454

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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