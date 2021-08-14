Порция заразного смеха на утро: свежие анекдоты

- Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?
- Нет конечно, его же съели.
- Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел.
- Говорят, ты выпивать частенько начал?
- Враки. Я и водку-то, считай, только по телевизору видел.
- А чего это сейчас от тебя перегаром разит?
- Значит, кефир попался забродивший.
Человек приходит к врачу, и врач говорит ему:
- Вам придется бросить пить и курить, отказаться от вкусной еды и секса.
- И тогда я проживу долго?
- Нет, но жизнь покажется вам вечностью.
Вышла я вечером в подъезд покурить, по лестнице поднимается сосед, явно поддатый. Говорю ему:
- Здрасьте...
Он поворачивается к кошке, сидящей на ступеньке, и начинает гладить ее со словами:
- Ну, здравствуй! Как дела?
Меня он, походу, вообще не заметил...
Если жена узнала о любовнице и как ни в чем не было отправилась готовить ужин, то рекомендуется принять противоядие широкого спектра действия.