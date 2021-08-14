Порция заразного смеха на утро: свежие анекдоты

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Суббота, 14.08.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

- Папа, как ты думаешь, Колобок правильно сделал, что от бабушки с дедушкой ушел?

- Нет конечно, его же съели.

- Так бабушка с дедушкой его все равно бы съели, а так он хоть мир посмотрел.

- Говорят, ты выпивать частенько начал?

- Враки. Я и водку-то, считай, только по телевизору видел.

- А чего это сейчас от тебя перегаром разит?

- Значит, кефир попался забродивший.

Человек приходит к врачу, и врач говорит ему:

- Вам придется бросить пить и курить, отказаться от вкусной еды и секса.

- И тогда я проживу долго?

- Нет, но жизнь покажется вам вечностью.

Вышла я вечером в подъезд покурить, по лестнице поднимается сосед, явно поддатый. Говорю ему:

- Здрасьте...

Он поворачивается к кошке, сидящей на ступеньке, и начинает гладить ее со словами:

- Ну, здравствуй! Как дела?

Меня он, походу, вообще не заметил...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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