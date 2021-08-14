Немного веселья никогда не помешает: подборка смешных анекдотов

Утром Андрей Павлович был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи сообщают, что видели его таким не раз.

— Каковы ваши сильные стороны?

— Я умею говорить « нет».

— Можете привести пример, когда это оказалось полезным?

— Нет.

Один из вечных вопросов, на которые человечество не знает ответа: почему, когда бьёшь молотком себе по пальцу — больно, а если этим же молотком, по тому же пальцу, но другого человека — радостно?

— Ты знаешь, Яша, моя Сара такая добрая, хозяйственная, умная…

— Неужели, Фима, у тебя так плохи дела, что ты решил продать мне свою жену?

— Согласны ли вы любить её, оберегать от проблем, восхищаться ей, поклоняться её мудрости и таланту?

— Блин, развяжите меня!