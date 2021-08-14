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Суббота, 14.08.2021
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер
17:08 Сегодня Телеграф

— Дорогая, ты ведь у меня вегетарианка?

— Да.

— Но ты ведь каждый день пьёшь мою кровь и жрёшь мой мозг?

— Ну какая кровь, какие мозги, посмотри на себя, ты же у меня — овощ.

— Хочу сделать будущему мужу гравировку на обручальном кольце. Что посоветуете?

— Надпись: «Сейчас же надень обратно!».

Что говорят, метеорологи когда один из них умирает?

— сегодня минус один

— А я по телевизору только канал про животных смотрю!

— Там все каналы про животных, кроме Дискавери… тот про зверей!

Немного веселья никогда не помешает: подборка смешных анекдотов

На акцию протеста врачи вышли на улицы. Власти не могут понять, чего хотят доктора, потому что никто не может разобрать, что именно написано на транспарантах…

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 382

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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