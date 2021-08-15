С Днем археолога Украины! Самые смешные анекдоты к профессиональному празднику

Ежегодно 15 августа в Украине отмечается профессиональный праздник археологического сообщества - День археолога.

Изначально этот праздник был неофициальным, но в 2008 году приобрел официальный статус указом президента Виктора Ющенко от 6 августа 2008 года № 694/2008 "О Дне археолога".

Археологи это люди, которые открывают нам полный разнообразия и яркий мир наших далеких и близких предков, мир, который лежит в основе нашей с вами современности.

"Телеграф" поздравляет всех археологов с их профессиональным праздником и дарит позитивные эмоции с новыми анекдотами!

Когда через тысячу лет археологи откопают наш культурный слой, то будет выдвинута гипотеза, что мы поклонялись яблокам.

Играя во дворе в прятки, мальчик так хорошо спрятался, что его застукали только археологи.

Мой папа бросает привезенные с моря ракушки в окно, чтобы археологи, которые будут тут проводить раскопки через несколько миллионов лет, думали, что у нас было море.

Вот удивятся археологи через тысячу лет, когда обнаружат скелет с двумя силиконовыми шариками!