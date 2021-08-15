Вечерняя порция лучших шуток: уморительные анекдоты

Вечером в офисе над кучей резюме сидит кадровик и тихо охреневает. Заходит коллега.

- Ты чего сидишь до ночи?

- На утро нужно шефу подобрать двух хороших кандидатов, а вон их сколько!

- А че тут долго думать, - и вытягивает из стопки наугад две бумажки.

- Это везунчики, а нахрена нашей фирме лузеры?!

- Дорогая, ну ты хоть допускаешь, что бываешь иногда не права?

- Допускаю, но это бывает очень, очень редко.

- Слава богу! Ну и когда, например?

- Например, сейчас.

Большой начальник, чиновник приходит к гадалке посоветоваться:

- Мне вчера приснилась картошка, к чему это?

Гадалка:

- Это, сынок, значит: или к весне посадят, или к осени уберут.

Директор пристально разглядывает новую секретаршу.

- Четверо детей! - говорит ему на ухо начальник отдела кадров.

- Не может быть. У такой молоденькой и уже четверо детей?

- Не у нее, а у Вас.

Если вы выкладываете в соцсети фото корзины с грибами, то для всеобщего спокойствия на следующий день тоже хоть что-нибудь выкладывайте.