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Воскресенье, 15.08.2021
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Вечерняя порция лучших шуток: уморительные анекдоты

Вечерняя порция лучших шуток: уморительные анекдоты
Обновлено 16:49 Сегодня Телеграф

Вечером в офисе над кучей резюме сидит кадровик и тихо охреневает. Заходит коллега.

- Ты чего сидишь до ночи?

- На утро нужно шефу подобрать двух хороших кандидатов, а вон их сколько!

- А че тут долго думать, - и вытягивает из стопки наугад две бумажки.

- Это везунчики, а нахрена нашей фирме лузеры?!

- Дорогая, ну ты хоть допускаешь, что бываешь иногда не права?

- Допускаю, но это бывает очень, очень редко.

- Слава богу! Ну и когда, например?

- Например, сейчас.

Большой начальник, чиновник приходит к гадалке посоветоваться:

- Мне вчера приснилась картошка, к чему это?

Гадалка:

- Это, сынок, значит: или к весне посадят, или к осени уберут.

Директор пристально разглядывает новую секретаршу.

- Четверо детей! - говорит ему на ухо начальник отдела кадров.

- Не может быть. У такой молоденькой и уже четверо детей?

- Не у нее, а у Вас.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 250

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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