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Понедельник, 16.08.2021
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Улыбнись и не грусти: прикольные утренние шутки

Улыбнись и не грусти: прикольные утренние шутки
06:00 Сегодня Телеграф

Встречаются одноклассники:

- Наш Васька стал богатым человеком: у него миллионы подписчиков!

- Так он же был дурак дураком?

- Он и остался дураком, но у него миллионы подписчиков!

- Чем Вы занимаетесь?

- Глазки строю.

- В смысле?

- Проектирую системы видеонаблюдения.

Что-то я никак жену понять не могу. В который раз смотреть "Титаник", где под воду уходит пара тысяч людей - это для нее романтика. А фильм, в котором за все время отрывается всего 2 руки от человека - это уже ужас и смотреть страшно.

Выходит хирург после операции к Папе Карло:

- Короче, папаша, есть две новости, плохая и хорошая. Плохая: мы сделали все возможное, провели несколько операций на сердце, желудке и печени Буратино, но спасти его не удалось.

- А хорошая?

- Теперь у вас новое корыто.

Вечерняя порция лучших шуток: уморительные анекдоты

Мужик сидит в баре грустный и пьет. Другой мужик подсаживается к нему:

- Чего грустишь, приятель?

- Да с тещей проблемы...

- Не переживай ты так, у меня тоже проблемы с тещей.

- Что, тоже забеременела?

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 167

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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