Улыбнись и не грусти: прикольные утренние шутки

Встречаются одноклассники:
- Наш Васька стал богатым человеком: у него миллионы подписчиков!
- Так он же был дурак дураком?
- Он и остался дураком, но у него миллионы подписчиков!
- Чем Вы занимаетесь?
- Глазки строю.
- В смысле?
- Проектирую системы видеонаблюдения.
Что-то я никак жену понять не могу. В который раз смотреть "Титаник", где под воду уходит пара тысяч людей - это для нее романтика. А фильм, в котором за все время отрывается всего 2 руки от человека - это уже ужас и смотреть страшно.
Выходит хирург после операции к Папе Карло:
- Короче, папаша, есть две новости, плохая и хорошая. Плохая: мы сделали все возможное, провели несколько операций на сердце, желудке и печени Буратино, но спасти его не удалось.
- А хорошая?
- Теперь у вас новое корыто.
Мужик сидит в баре грустный и пьет. Другой мужик подсаживается к нему:
- Чего грустишь, приятель?
- Да с тещей проблемы...
- Не переживай ты так, у меня тоже проблемы с тещей.
- Что, тоже забеременела?