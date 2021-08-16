С хорошим настроением можно горы свернуть: свежие анекдоты на день

Приходит мужик в полицию и говорит:
- Сколько полагается за убийство собаки?
- Да нисколько, штраф - копейки.
- Вот вам деньги, я пошел.
- Подождите, а собака бешеная была?
- Да, бешеная, по три раза на дню к кобелям бегала, а потом прибегала домой и говорила, что была у подруги.
Вовочка присутствует на суде, где разводятся его родители.
Судья его спрашивает:
- Скажи, с кем бы ты хотел жить: с папой или с мамой?
Вовочка отвечает:
- Это зависит от того, кому из них достанется компьютер.
- Что, стыдно? Значит, еще можешь краснеть, еще не наплевать, что, глядя на тебя думают другие? Тогда еще не все потеряно! Еще есть надежда на раскаянье!
- Петрович, с*ка, закрой двери сортира.
Отдам я тебе полтинник, отдам...
Женщина у психиатра:
- Доктор, меня беспокоит мой сын. Он целыми днями лепит куличи из песка и делает вид, что ест их.
- Ничего страшного, это вполне нормальное поведение ребенка.
- Да, но оно не нравится ни мне, ни его жене...
Мужик спрашивает соседа:
- Вы что, собаку завели?
- Да нет, с ней столько много возни. Когда ночью слышны подозрительные звуки, мы лаем сами...