С хорошим настроением можно горы свернуть: свежие анекдоты на день

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Понедельник, 16.08.2021
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Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф

Приходит мужик в полицию и говорит:

- Сколько полагается за убийство собаки?

- Да нисколько, штраф - копейки.

- Вот вам деньги, я пошел.

- Подождите, а собака бешеная была?

- Да, бешеная, по три раза на дню к кобелям бегала, а потом прибегала домой и говорила, что была у подруги.

Вовочка присутствует на суде, где разводятся его родители.

Судья его спрашивает:

- Скажи, с кем бы ты хотел жить: с папой или с мамой?

Вовочка отвечает:

- Это зависит от того, кому из них достанется компьютер.

- Что, стыдно? Значит, еще можешь краснеть, еще не наплевать, что, глядя на тебя думают другие? Тогда еще не все потеряно! Еще есть надежда на раскаянье!

- Петрович, с*ка, закрой двери сортира.

Отдам я тебе полтинник, отдам...

Женщина у психиатра:

- Доктор, меня беспокоит мой сын. Он целыми днями лепит куличи из песка и делает вид, что ест их.

- Ничего страшного, это вполне нормальное поведение ребенка.

- Да, но оно не нравится ни мне, ни его жене...

Улыбнись и не грусти: прикольные утренние шутки

Мужик спрашивает соседа:

- Вы что, собаку завели?

- Да нет, с ней столько много возни. Когда ночью слышны подозрительные звуки, мы лаем сами...

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 346

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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