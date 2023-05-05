Чего ждать от украинского наступления и какой козырь потерял путин - прогноз генерала

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу" о факторах, которые будут способствовать разгрому армии агрессора

Накануне контрнаступления ВСУ, которое вот-вот начнется, а судя по сводкам с фронта, уже идет, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 300 млн долларов и включает в себя дополнительные ракеты к HIMARS, боеприпасы для минометов и артиллерии, противотанковое оружие, а также неуправляемые ракеты малой дальности Hydra 70, которые ранее Украина не получала. Между тем дальнобойные ракеты и современные самолеты, которые так нужны ВСУ, нам пока не дают.

"Телеграф" побеседовал с ветераном внешней разведки, генерал-лейтенантом Василием Богданом – о грядущем контрнаступлении и особенностях вооружения ВСУ от союзников.

Почему Запад именно так вооружает Украину

– Недавно появилась информация, что на президента США Джо Байдена давят даже его соратники из Демпартии, пытаясь убедить начать наконец поставки в Украину ракет большей дальности и истребителей F-16. Однако соответствующих подвижек пока так и нет. С чем это связано?

– Это многогранный вопрос, связанный с рядом факторов. Как с внутренними – в странах коллективного Запада, так и с внешними. А также – с активной деятельностью российской агентуры и лоббистских структур, которые, к сожалению, еще присутствуют и в верхних эшелонах власти стран коллективного Запада, и в их структурах сектора безопасности и обороны. И в прошлом году, и в нынешнем массово выдворяются из Европы не только российские кадровые разведчики, действовавшие там под видом дипломатов. Недавно таких выдворили из Германии, из Норвегии и Швеции.

Следует также понимать, что в ряде стран Запада в будущем году пройдут президентские и парламентские выборы. И нынешние руководители данных государств, включая США, вынуждены реагировать на электоральные настроения.

Генерал-лейтенант Василий Богдан

Напомню, что США – лидер в поддержке Украины. И военной, и финансово-экономической, и политико-дипломатической, и гуманитарной. Потому нам следует благодарить за всю помощь, которая предоставляется. Кстати, секретарь СНБО Данилов недавно отметил, что помощь значительно усилилась, темпы выросли. И это дает уверенность в том, что мы сможем провести те операции, на которые рассчитывает как украинское общество, так и всё прогрессивное человечество.

– И всё же процесс поставок нам вооружений и боеприпасов тормозился и тормозится. И наши власти об этом откровенно заявляют, и западные партнеры и СМИ периодически признают…

– Действительно, процесс не так быстр, как нам бы хотелось. По вышеназванным причинам. В тех же США существуют разные взгляды на то, в каком объеме следует осуществлять поддержку Украины. И в рамках разворачивающейся предвыборной кампании на этом будут играть все. Президенту Байдену приходится маневрировать. Но следует принимать во внимание и его огромный политический опыт, и его стиль в международной политике, который всегда сопровождался осторожным отношением к тем или иным процессам. В некоторых случаях даже – проволочками. Если посмотреть исторические примеры, США и в начале Первой мировой войны, и в начале Второй мировой занимали изоляционистскую позицию. И лишь когда сильно припекало именно им (как тот же Перл-Харбор во время Второй мировой), включались в военные процессы, выступая в итоге на стороне победителей, позволяя приблизить эту самую победу. Вот эта частично изоляционистская позиция, помноженная на экономический протекционизм (внешнеторговая политика государства, направленная на ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг. – Ред.), традиционна для внешней политики США. И влияет на действия не только президентов-демократов, но и президентов-республиканцев. Однако есть фактор, который вселяет в нас надежду.

– Что это за фактор?

– Сразу после начала широкомасштабной российской агрессии ни про западные танки для Украины, ни про мощные системы ПВО, ни про артиллерию, ни про современные РСЗО наши зарубежные партнеры даже слышать не хотели. Теперь же дают нам всё это. Возможно, не в том количестве, как нам нужно, но – дают. И я уверен, что будет решен вопрос и с самолетами F-16, и с дальнобойными ракетами. Уже всем понятно, что не стоит обращать внимания на спекуляции и шантаж со стороны Кремля в стиле "если вы предоставите Украине то-то и то-то, то будет эскалация". Украина столетиями живет в состоянии периодической эскалации со стороны сперва романовской россии, потом советской россии, теперь – путинской россии. Суть в том, что россия, какой бы там идеологический строй ни был, не видит Украину независимой державой, а украинцев – полноценной нацией. Потому не следует ни нам, ни коллективному Западу обращать внимание на очередные угрозы со стороны рф. Основная задача цивилизованного мира сейчас – демилитаризация россии. А это возможно лишь при условии деоккупации всех украинских территорий, разгроме армии агрессора, свержения путинского режима. И потом, в процессе мирных переговоров, поднять вопросы не только выплаты Украине репараций, выдачи военных преступников и так далее, но и – обязательной демилитаризации, денуклеаризации (ядерного разоружения) рф. Чтобы никогда более эта страна, эта больная на данный момент нация, пораженная имперским национал-шовинизмом "русского мира", не могла никому угрожать.

Так что нам следует не истерить, не искать "зраду" в тех или иных действиях (или их отсутствии) со стороны партнеров, а проводить активную дипломатическую работу по убеждению союзников в предоставлении нам всего необходимого для общей победы – в нужном количестве, в нужном темпе.

Китайская игра и наша война

– Что можно сказать о китайских маневрах вокруг российско-украинской войны?

– Еще до визита и вскоре после визита лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Москву не было и намека на то, что он готов поговорить с Киевом. Однако его величество случай сыграл за нас. Когда посол Китая во Франции позволил себе те заявления, что он сделал (что Украина и другие страны, бывшие ранее в СССР, не имеют легитимности суверенитета и независимости), это вызвало такую мощную негативную реакцию, которая вынудила Си позвонить Зеленскому.

Теперь в Китай едет наш посол, к нам – спецпредставитель КНР. Процесс начнет двигаться. Не быстро, но всё же. Думаю, у Киева и Пекина есть определенные точки соприкосновения. И мы можем положиться в ракурсе давления на рф и на коммунистический Китай. Тем более что, согласно Будапештскому меморандуму, он является одним из гарантов нашей безопасности. Хоть мы, понятно, более чем критически относимся к данному меморандуму (один из подписантов которого – рф – напал на Украину), этот фактор стоит использовать.

– Что следует сделать, чтобы Пекин занимал более проукраинскую, а не пророссийскую позицию?

– Только постоянная, конкретная, умелая политико-дипломатическая работа руководства Украины может привести к тому, что те вопросы, которые кажутся неразрешимыми, – решались, а те страны, которые не кажутся союзниками, становились на сторону Украины. И террористическая ракетная и дроновая активность рф против Украины, и очередные ядерные угрозы со стороны страны-агрессора, будут иметь обратный для Кремля эффект. Цивилизованный мир перестал его бояться. Он боится, скорее, затягивания войны. Следовательно – нужно дать Украине все возможности для сокрушения россиян на поле боя. Иначе пламя войны будет охватывать всё большие территории.

Что важно понимать о контрнаступлении

– Министр обороны Украины Алексей Резников уверяет, что ВСУ уже готовы к контрнаступлению. Мол, нужны лишь подходящие погодные условия и команда руководства. О чем говорят такие заявления и в целом шумиха вокруг грядущих наступательных операций наших Сил обороны?

– При обсуждении подобных вопросов следует максимально учитывать составляющую безопасности. И информационная тишина, и информационная гигиена тут просто необходимы. Украинское общество за почти 33 года восстановленной независимости, какие бы ошибки ни совершало, всегда отстаивало важность свободы слова, демократических свобод в целом. И сейчас еще по инерции, несмотря на то что у нас действует военное положение, которое предусматривает серьезные ограничения (в том числе касательно прав человека, свободы высказываний – и это закономерно), украинцы хотят знать больше, чем им могут сказать. Наши планы, намерения, направление главных ударов, количество сил и средств не может быть достоянием общественности. Стратегически ситуация понятна. И об этом периодически говорит высшее военно-политическое руководство. Цель – освободить всю Украину от оккупантов. Для общества это должно быть сигналом, вселяющим оптимизм и уверенность. А детализация – где, что, как, когда, какими силами – это лишнее. Даже опасное.

Следует понимать, что российская агентура никуда не делась. В том числе на территории Украины. Это прекрасно понимают и СБУ, и другие структуры, отвечающие за нацбезопасность. Принимаются соответствующие меры. Но до сих пор среди украинцев есть и коллаборанты, и сепаратисты, и агентура, давно завербованная рф. Причем не только среди рядовых граждан, но и на достаточно высоких постах.

– И как вести себя в данной ситуации властям и обычным украинцам?

– Важны взвешенность, соблюдение гостайны, вера в мощь наших Вооруженных Сил и спецслужб, в мастерство наших полководцев.

А то, что некоторые наступательные операции готовятся, и так понятно. Об этом открыто говорится. Безусловно, мы надеемся на успешные действия ВСУ. При этом нация должна услышать от тех, от кого это зависит, сообщения – освобожден Донецк, Луганск, Крым – в нужное время. А как к этому будем идти – это должно оставаться вне информационного пространства. Утечка информации даже в какой-то безобидной форме может помочь врагу сделать определенные выводы – и предпринять меры, которые помешают нам эффективно деоккупировать свои территории.

Подчеркиваю – нужны выдержка, вера в ВСУ. Каждый на своем месте должен предпринимать всё для поддержки армии, для решительного отпора агрессору. В том числе в информационном пространстве, в котором путинский режим воюет против нас, демократического мира, против вменяемой части российского общества уже давно. А в самом российском обществе всё более явно просматриваются процессы, которые говорят о неминуемом конце путина и его режима. Но ускорить эти процессы могут лишь победные действия ВСУ в российско-украинской войне.