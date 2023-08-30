Именины 31 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела в последний день лета

У каждого найдется хоть один знакомый именинник

В четверг, 31 августа, в 2023 году отмечается День блога, Всемирный день нарцисса, Всемирный день дистанционного обучения, Международный день осведомлённости о передозировке, Международный день лиц африканского происхождения.

Кроме того, в этот день празднуется Хлебный день, а носители сразу 16 женских и мужских имен отмечают свой День ангела, — и об каждом из них мы расскажем ниже подробнее.

Женские именины 31 августа

Ульяна, Юлиана, — оба этих имени имеют одинаковое происхождение и значат "из рода Юлиев". Покровительницами и Ульян, и Юлиан являются святые Иулиании. 31 августа почитается мученица Иулиания.

Мужские именины 31 августа

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец". 31 августа почитается патриарх Георгий I Константинопольский.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Денис, — считается, что это имя произошло от имени греческого бога сил природы и виноделия Диониса. 31 августа чтится мученик Дионисий Требийский.

Евгений, — греческое имя, что переводится как "благородный", "знатный". 31 августа почитается мученик и псаломщик Евгений Дмитров.

Егор, — изначально это имя возникло как простонародная форма имени Георгий, однако на сегодня это уже давно самостоятельное имя.

Эмиль, Емельян, — это две формы одного имени, которое значит "соперник" или "льстивый". 31 августа чтится епископ Емилиан Требийский.

Иван, Ян, — оба имени имеют общее древнееврейское происхождение и переводятся как "помилованный Богом". 31 августа церковью почитаются сразу два святых с таким именем, — патриарх Иоанн V Константинопольский и преподобный Иоанн Рыльский.

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 31 августа почитается священномученик Иларион Требийский.

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва.

Лука, — это греческое имя, которое по основной версии значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся". 31 августа чтится преподобный Лука Болгарский.

Макар, — греческое имя, которое переводится как "блаженный" или "счастливый". 31 августа почитается исповедник Макарий Пеликитский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как просто и без химии очистить деревянную мебель на кухне от жира.