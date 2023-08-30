Іменини 31 серпня: кого треба привітати з Днем ангела в останній день літа

У кожного знайдеться хоч один знайомий іменинник

У четвер, 31 серпня, 2023 року відзначається День блогу, Всесвітній день нарциса, Всесвітній день дистанційного навчання, Міжнародний день поінформованості про передозування, Міжнародний день осіб африканського походження.

Крім того, у цей день святкується Хлібний день, а носії одразу 16 жіночих та чоловічих імен відзначають свій День ангела, — і про кожного з них ми розповімо нижче докладніше.

Жіночі іменини 31 серпня

Уляна, Юліана, — обидва ці імені мають однакове походження і означають "з роду Юліїв". Покровительками і Улян, і Юліан є святі Іуліанії. 31 серпня вшановується мучениця Іуліанія.

Чоловічі іменини 31 серпня

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб". 31 серпня вшановується патріарх Георгій I Константинопольський.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Денис, — вважається, що це ім’я походить від імені грецького бога сил природи та виноробства Діоніса. 31 серпня вшановується мученик Діонісій Требійський.

Євген, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний". 31 серпня вшановується мученик і псаломщик Євген Дмитров.

Єгор, — спочатку це ім’я виникло як простонародна форма імені Георгій, проте на сьогодні це вже давно самостійне ім’я.

Еміль, Омелян, — це дві форми одного імені, яке означає "суперник" або "улесливий". 31 серпня вшановується єпископ Еміліан Требійський.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом". 31 серпня церквою шануються одразу два святі з таким ім’ям, — патріарх Іван V Константинопольський та преподобний Іван Рильський.

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 31 серпня вшановується священномученик Іларіон Требійський.

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм деяку надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева.

Лука, — це грецьке ім’я, яке за основною версією означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться". 31 серпня вшановується преподобний Лука Болгарський.

Макар, — грецьке ім’я, яке перекладається як "блаженний" або "щасливий". 31 серпня вшановується сповідник Макарій Пелікітський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як просто і без хімії очистити дерев’яні меблі на кухні від жиру.