Кубок мира по биатлону: расписание и результаты девятого этапа
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Последние официальные старты сезона-2022/23
Биатлонный сезон финиширует на этой неделе в норвежском Холменколлене. К сожалению, лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный подхватил коронавирус и досрочно завершил международные старты.
В прямом эфире в Украине все гонки покажет сайт "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.).
Расписание и результаты этапа Кубка мира
Четверг, 16 марта
16:15. Спринт, мужчины
Пятница, 17 марта
16:20. Спринт, женщины
Суббота, 18 марта
13:45. Гонка преследования, мужчины
16:10. Гонка преследования, женщины
Воскресенье, 19 марта
13:50. Масс-старт, мужчины
16:10. Масс-старт, женщины
Кубок мира по биатлону
- Результаты первого этапа КМ по биатлону
- Результаты второго этапа КМ по биатлону
- Результаты третьего этапа КМ по биатлону
- Результаты четвертого этапа КМ по биатлону
- Результаты пятого этапа КМ по биатлону
- Результаты шестого этапа КМ по биатлону
- Результаты седьмого этапа КМ по биатлону
- Результаты восьмого этапа КМ по биатлону
Недавно "Телеграф" вспоминал о первой олимпийской медали независимой Украины. Ее завоевала биатлонистка Валентина Цербе на Играх-1994.
Мы также писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове, которую обстреляли российские оккупанты.