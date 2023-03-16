Кубок мира по биатлону: расписание и результаты девятого этапа

Последние официальные старты сезона-2022/23

Биатлонный сезон финиширует на этой неделе в норвежском Холменколлене. К сожалению, лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный подхватил коронавирус и досрочно завершил международные старты.

В прямом эфире в Украине все гонки покажет сайт "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.).

Расписание и результаты этапа Кубка мира

Четверг, 16 марта

16:15. Спринт, мужчины

Пятница, 17 марта

16:20. Спринт, женщины

Суббота, 18 марта

13:45. Гонка преследования, мужчины

16:10. Гонка преследования, женщины

Воскресенье, 19 марта

13:50. Масс-старт, мужчины

16:10. Масс-старт, женщины

Кубок мира по биатлону

Недавно "Телеграф" вспоминал о первой олимпийской медали независимой Украины. Ее завоевала биатлонистка Валентина Цербе на Играх-1994.

Мы также писали, что оружие украинской биатлонистки сгорело на базе в Чернигове, которую обстреляли российские оккупанты.