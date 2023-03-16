Кубок світу з біатлону: розклад та результати дев’ятого етапу
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Останні офіційні старти сезону-2022/23
Біатлонний сезон фінішує цього тижня у норвезькому Холменколлені. На жаль, лідер збірної України Дмитро Підручний підхопив коронавірус та достроково завершив міжнародні старти.
У прямому ефірі в Україні всі гонки покаже сайт "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо).
Розклад та результати етапу Кубка світу
Четвер, 16 березня
16:15. Спринт, чоловіки
П’ятниця, 17 березня
16:20. Спринт, жінки
Субота, 18 березня
13:45. Гонки переслідування, чоловіки
16:10. Гонки переслідування, жінки
Неділя, 19 березня
13:50. Мас-старт, чоловіки
16:10. Мас-старт, жінки
Кубок світу з біатлону
- Результати першого етапу КМ з біатлону
- Результати другого етапу КМ з біатлону
- Результати третього етапу КМ з біатлону
- Результати четвертого етапу КМ з біатлону
- Результати п’ятого етапу КМ з біатлону
- Результати шостого етапу КМ з біатлону
- Результати сьомого етапу КМ з біатлону
- Результати восьмого етапу КМ з біатлону
Нещодавно "Телеграф" згадував про першу олімпійську медаль незалежної України. Її виборола біатлоністка Валентина Цербе на Іграх-1994.
Ми також писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові, яку обстріляли російські окупанти.