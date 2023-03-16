Кубок світу з біатлону: розклад та результати дев’ятого етапу

Останні офіційні старти сезону-2022/23

Біатлонний сезон фінішує цього тижня у норвезькому Холменколлені. На жаль, лідер збірної України Дмитро Підручний підхопив коронавірус та достроково завершив міжнародні старти.

У прямому ефірі в Україні всі гонки покаже сайт "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо).

Розклад та результати етапу Кубка світу

Четвер, 16 березня

16:15. Спринт, чоловіки

П’ятниця, 17 березня

16:20. Спринт, жінки

Субота, 18 березня

13:45. Гонки переслідування, чоловіки

16:10. Гонки переслідування, жінки

Неділя, 19 березня

13:50. Мас-старт, чоловіки

16:10. Мас-старт, жінки

Кубок світу з біатлону

Нещодавно "Телеграф" згадував про першу олімпійську медаль незалежної України. Її виборола біатлоністка Валентина Цербе на Іграх-1994.

Ми також писали, що зброя української біатлоністки згоріла на базі у Чернігові, яку обстріляли російські окупанти.