Клуб Суперлиги подписал украинца из польского чемпионата

Новости спорта:Харьковские Соколы вернули из Польши бывшего лидера коллектива.

Дебютант Суперлиги Харьковские Соколы продолжают укомплектовывать состав к началу сезона.

На этот раз их новичком стал украинец Андрей Шаповалов, который в сезоне 2017-2018 уже выступал за харьковчан. Тогда его показатели были такими: 10,5 очков, 4,6 подборов, 3,0 передачи в среднем за игру.

Прошлый сезон 25-летний защитник отыграл в польском Сокол-Остров из Первой лиги (второй по силе дивизион). По итогам сезона Андрей был включен в символическую пятерку, как лучший первый номер.

Его статистика в Сокол-Остров была впечатляющей: 18,8 очков, 6,4 подборов и 6,8 передач. Процент попадания дальних - 39,7%.