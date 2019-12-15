Американец из Николаева установил рекорд чемпионата Украины (Видео)

Защитник “Николаева” Квентин Петерсон обновил сразу два рекорда результативности в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги против “Днепра” (87:94), набрав 30 очков за первую половину и 48 очков за матч.