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Воскресенье, 15.12.2019

Американец из Николаева установил рекорд чемпионата Украины (Видео)

Защитник “Николаева” Квентин Петерсон обновил сразу два рекорда результативности в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги против “Днепра” (87:94), набрав 30 очков за первую половину и 48 очков за матч.
basket.com.ua
Фото: Твиттер
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Суперлига, МБК Николаев, БК Днепр, Новости баскетбола, Квентин Петерсон.
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