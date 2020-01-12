Игрок Одессы установил рекорд чемпионата (Видео)

Американский защитник "Одессы" Брюс Месси установил новый рекорд в Суперлиге Пари-Матч. В поединке регулярного чемпионата против "Харьковских Соколов" американец набрал 40 очков. 22 из них защитник набрал еще за первую половину матча. Показатель РЭ за игру - 45.Месси превзошел предыдущее достижение форварда "Черкасских Мавп" Диона Райта. Соотечественник Месси 18 октября в матче против Киев-Баскета набрал 44 бала РЭ.