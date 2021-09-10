Промінь осіннього настрою: смішна добірка вечірніх анекдотів
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Якщо на екзотичному острові оголені дівчата обсипають вас пряними квітами, не поспішайте радіти. Можливо це спеції.
- Наведіть приклад, що ви володієте якістю переконання.
- Кожного разу, коли до мене стукають в кабінку туалету, я переконую:
"Зайнято!", І це завжди працює.
- Нам потрібно звільнити менеджера з прізвищем Милий!
- Що з ним не так?
- Нам всіх клієнтів розполохав! Бере трубку і говорить "Слухаю, Милий".
Думаєте, кіт через велику любов треться об ваші ноги? Що б забезпечити собі гарне життя, він ще може солодко муркотіти вам в вуха … В принципі, все як на виборах.
Мужик їде у відрядження зі своєю секретаркою в одному купе. Вона на верхньому ліжку, він на нижньому. Вночі вона звисає зі свого ліжка і будить його:
- Я дуже замерзла, не могли б ви дістати мені ковдру?
- А давайте на цю ніч прикинемося що ми одружені!
- Ой, звичайно давайте!
- Тоді лізь сама за цією ковдрою!