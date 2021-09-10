Мужик їде у відрядження зі своєю секретаркою в одному купе. Вона на верхньому ліжку, він на нижньому. Вночі вона звисає зі свого ліжка і будить його:

- Я дуже замерзла, не могли б ви дістати мені ковдру?

- А давайте на цю ніч прикинемося що ми одружені!

- Ой, звичайно давайте!

- Тоді лізь сама за цією ковдрою!