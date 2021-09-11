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Ваш настрій однозначно покращиться: гуморні жарти на ранок

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Ваш настрій однозначно покращиться: гуморні жарти на ранок Новина оновлена 10 вересня 2021, 18:04

Курйозна добірка прикольних анекдотів для підняття вашого настрою

Запитує бос менеджера середньої ланки: "Як Ви добилися в своєму відділі такої високої продуктивності праці?"

- Кожен день приношу в офіс газету "Робота сьогодні" і читаю всім вголос про вакансії кур’єрів і вантажників.

Анекдоти
Анекдоти

- Ну що, зятьок, зі святом тебе!

- З яким це ще святом, мама?

- Так ось, мені треба терміново поїхати.

Анекдоти
Анекдоти

- Ізя, я чув, твоя теща померла. А що у неї було?

- Та так, дурниця, старий сервант і телевізор.

Анекдоти
Анекдоти

Після того, як медсестра одягла на роботі під прозорий захисний костюм купальник, хворим чоловікам в палатах стало краще, а хворим жінкам гірше.

Анекдоти
Анекдоти

Захід? О, це так романтично: він означає, що скоро буде вечеря.