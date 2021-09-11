Ваш настрій однозначно покращиться: гуморні жарти на ранок
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Запитує бос менеджера середньої ланки: "Як Ви добилися в своєму відділі такої високої продуктивності праці?"
- Кожен день приношу в офіс газету "Робота сьогодні" і читаю всім вголос про вакансії кур’єрів і вантажників.
- Ну що, зятьок, зі святом тебе!
- З яким це ще святом, мама?
- Так ось, мені треба терміново поїхати.
- Ізя, я чув, твоя теща померла. А що у неї було?
- Та так, дурниця, старий сервант і телевізор.
Після того, як медсестра одягла на роботі під прозорий захисний костюм купальник, хворим чоловікам в палатах стало краще, а хворим жінкам гірше.
Захід? О, це так романтично: він означає, що скоро буде вечеря.