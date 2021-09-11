Не залиште смутку шансів: добірка кращих анекдотів на цілий день
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- Дружина мені каже, мовляв, у неї живіт після народження дитини жахливо виглядає ... Ех, бачила б вона мою печінку після цієї ж події ...
Священик виступає з проповіддю перед школярами:
- Діти мої, не піддавайтеся спокусі! Все починається з однієї маленької сигаретки, потім їх буде дві, потім три, а там вже починають пити, вже на умі секс, розкіш — все це веде до розпусти. У вас є до мене питання?
- Так, святий отець. А де взяти цю чарівну сигаретку?
- Чому діти студентів дуже нервові?
- Перші три місяці ембріон судорожно чекає, чи зробить мама аборт чи ні. Наступні три місяці ембріон гадає, чи одружиться тато на мамі чи ні. А останні три місяці ембріон думає, як же ми всі втрьох будемо жити на дві стипендії.
- Дівчина, ви солодке любите?
- Так!
- Торти, варення, цукерки?
- Лікер ...
Суддя:
- Говоріть, Ви випадково вбили дружину?
Підсудний:
- Звичайно, вона підбігла до тещі в той момент, коли я звів курок.