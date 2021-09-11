Священик виступає з проповіддю перед школярами:

- Діти мої, не піддавайтеся спокусі! Все починається з однієї маленької сигаретки, потім їх буде дві, потім три, а там вже починають пити, вже на умі секс, розкіш — все це веде до розпусти. У вас є до мене питання?

- Так, святий отець. А де взяти цю чарівну сигаретку?