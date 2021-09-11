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Не залиште смутку шансів: добірка кращих анекдотів на цілий день

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Не залиште смутку шансів: добірка кращих анекдотів на цілий день Новина оновлена 11 вересня 2021, 11:38

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій на цілий день

- Дружина мені каже, мовляв, у неї живіт після народження дитини жахливо виглядає ... Ех, бачила б вона мою печінку після цієї ж події ...

Анекдоти
Анекдоти

Священик виступає з проповіддю перед школярами:

- Діти мої, не піддавайтеся спокусі! Все починається з однієї маленької сигаретки, потім їх буде дві, потім три, а там вже починають пити, вже на умі секс, розкіш — все це веде до розпусти. У вас є до мене питання?

- Так, святий отець. А де взяти цю чарівну сигаретку?

Анекдоти
Анекдоти

- Чому діти студентів дуже нервові?

- Перші три місяці ембріон судорожно чекає, чи зробить мама аборт чи ні. Наступні три місяці ембріон гадає, чи одружиться тато на мамі чи ні. А останні три місяці ембріон думає, як же ми всі втрьох будемо жити на дві стипендії.

Анекдоти
Анекдоти

- Дівчина, ви солодке любите?

- Так!

- Торти, варення, цукерки?

- Лікер ...

Анекдоти
Анекдоти

Суддя:

- Говоріть, Ви випадково вбили дружину?

Підсудний:

- Звичайно, вона підбігла до тещі в той момент, коли я звів курок.