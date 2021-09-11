Впусти жарт в свій будинок: прикольні анекдоти на вечір
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- Слухай, ти як вважаєш, якщо я пересплю з твоєю дружиною, це буде для тебе особистою поразкою?
- Ні, це буде 3:1 на мою користь.
Хлопчик у невропатолога:
- Скільки тобі років, малюк?
- Восени п’ять буде ...
- У! Дивись, які ми оптимісти!
Запросив дівчину додому, заради сексу. Все було добре. Прокидаюся від смачних запахів з кухні. Приходжу, повний стіл.
- Коханий, це тобі вкусняшки на сніданок!
- Ці продукти були мені на місяць ...
Діалог у пивного ларька:
- Жінка! Чому у вас знову пиво тепле?
- Не може бути! Десять хвилин тому відро холодної води в нього вилила!
Професор — студенту на іспиті:
- Які ви знаєте види пологів?
Студент:
- Передчасні, запізнілі, неправильні.
Професор:
- Детальніше, будь ласка.
Студент:
- Передчасні — за рік до весілля, запізнілі — через три роки після смерті чоловіка, неправильні — коли замість дружини народжує сусідка.