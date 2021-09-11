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Впусти жарт в свій будинок: прикольні анекдоти на вечір

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Впусти жарт в свій будинок: прикольні анекдоти на вечір Новина оновлена 11 вересня 2021, 17:28

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на весь вечір

- Слухай, ти як вважаєш, якщо я пересплю з твоєю дружиною, це буде для тебе особистою поразкою?

- Ні, це буде 3:1 на мою користь.

Анекдоти
Анекдоти

Хлопчик у невропатолога:

- Скільки тобі років, малюк?

- Восени п’ять буде ...

- У! Дивись, які ми оптимісти!

Анекдоти
Анекдоти

Запросив дівчину додому, заради сексу. Все було добре. Прокидаюся від смачних запахів з кухні. Приходжу, повний стіл.

- Коханий, це тобі вкусняшки на сніданок!

- Ці продукти були мені на місяць ...

Анекдоти
Анекдоти

Діалог у пивного ларька:

- Жінка! Чому у вас знову пиво тепле?

- Не може бути! Десять хвилин тому відро холодної води в нього вилила!

Анекдоти
Анекдоти

Професор — студенту на іспиті:

- Які ви знаєте види пологів?

Студент:

- Передчасні, запізнілі, неправильні.

Професор:

- Детальніше, будь ласка.

Студент:

- Передчасні — за рік до весілля, запізнілі — через три роки після смерті чоловіка, неправильні — коли замість дружини народжує сусідка.