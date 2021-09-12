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Посмішка і сміх врятує нас всіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Посмішка і сміх врятує нас всіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку Новина оновлена 11 вересня 2021, 17:53

Крута добірка анекдотів, які зроблять ваш ранок

Вовочка приходить зі школи і заявляє:

- Все, в школу ні ногою більше!

- Чому?

- Читати я не вмію, писати теж, а розмовляти мені забороняють!

Анекдоти
Анекдоти

- Дивись, яка велика і страшна лялька на весільній машині!

- Бачу, та вона ворушиться, так це наречена з люка висунулася!

Анекдоти
Анекдоти

- Розочка, Ви чули, Циля Марківна п’ятого чоловіка в крематорій повезла?

- Таки да, життя не справедливе. Одним — жодного чоловіка, а інші — ними грубку топлять.

Анекдоти
Анекдоти

Чоловік повертається під ранок додому у важкому стані. Дружина зустрічає його у дверей і говорить:

- І як ти тільки можеш взагалі мені в обличчя дивитись?!

- До всього можна привикнути...

Анекдоти
Анекдоти

- Сонечка, таки ти шукаєш нового чоловіка, що не розлучившись з попереднім ?!

- Хаечка, таки коли ти йдеш в за новим взуттям, так ти шо, йдеш босоніж ?!