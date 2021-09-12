Посмішка і сміх врятує нас всіх: відмінні жарти для гарного настрою з самого ранку
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Вовочка приходить зі школи і заявляє:
- Все, в школу ні ногою більше!
- Чому?
- Читати я не вмію, писати теж, а розмовляти мені забороняють!
- Дивись, яка велика і страшна лялька на весільній машині!
- Бачу, та вона ворушиться, так це наречена з люка висунулася!
- Розочка, Ви чули, Циля Марківна п’ятого чоловіка в крематорій повезла?
- Таки да, життя не справедливе. Одним — жодного чоловіка, а інші — ними грубку топлять.
Чоловік повертається під ранок додому у важкому стані. Дружина зустрічає його у дверей і говорить:
- І як ти тільки можеш взагалі мені в обличчя дивитись?!
- До всього можна привикнути...
- Сонечка, таки ти шукаєш нового чоловіка, що не розлучившись з попереднім ?!
- Хаечка, таки коли ти йдеш в за новим взуттям, так ти шо, йдеш босоніж ?!