Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти на день для відмінного настрою
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Сьогодні клієнтка дзвонить:
- Ви мені скасували замовлення, чому не було оповіщення?
- А як ви без оповіщення дізналися про скасування?
- Мені смс прийшла.
- Ну, це і є оповіщення.
- Але я ж її вчасно не побачила!
- Просто дивуюся, як це ти примудрилася закінчити розмову всього за 20 хвилин! Що з тобою трапилося?
- Неправильно номер набрала.
Сидять дві жінки на роботі, одна обурюється:
- Ти уявляєш який негідник? Спочатку він кинув пити, потім він кинув курити, потім він кинув мене...
Пацієнт приходить до тями після операції на серці і з подивом виявляє, що лежить в коридорі.
- А чому я не в палаті? — запитує він.
- Розумієте, за вікнами палати зараз горить суха трава, і пожежники гасять полум’я. Ми б не хотіли, щоб ви подумали, що операція не вдалася...
Коли вдається сяк-так припаркуватися, йдеш такий радієш, і раптом в ста метрах бачиш ще більш вдале місце для парковки. З одруженням така ж фігня...