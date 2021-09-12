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Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти на день для відмінного настрою

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти на день для відмінного настрою Новина оновлена 12 вересня 2021, 11:48

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій

Сьогодні клієнтка дзвонить:

- Ви мені скасували замовлення, чому не було оповіщення?

- А як ви без оповіщення дізналися про скасування?

- Мені смс прийшла.

- Ну, це і є оповіщення.

- Але я ж її вчасно не побачила!

Анекдоти
Анекдоти

- Просто дивуюся, як це ти примудрилася закінчити розмову всього за 20 хвилин! Що з тобою трапилося?

- Неправильно номер набрала.

Анекдоти
Анекдоти

Сидять дві жінки на роботі, одна обурюється:

- Ти уявляєш який негідник? Спочатку він кинув пити, потім він кинув курити, потім він кинув мене...

Анекдоти
Анекдоти

Пацієнт приходить до тями після операції на серці і з подивом виявляє, що лежить в коридорі.

- А чому я не в палаті? — запитує він.

- Розумієте, за вікнами палати зараз горить суха трава, і пожежники гасять полум’я. Ми б не хотіли, щоб ви подумали, що операція не вдалася...

Анекдоти
Анекдоти

Коли вдається сяк-так припаркуватися, йдеш такий радієш, і раптом в ста метрах бачиш ще більш вдале місце для парковки. З одруженням така ж фігня...