Для тих, хто раптово засумував: веселі жарти на день для відмінного настрою

Пацієнт приходить до тями після операції на серці і з подивом виявляє, що лежить в коридорі.

- А чому я не в палаті? — запитує він.

- Розумієте, за вікнами палати зараз горить суха трава, і пожежники гасять полум’я. Ми б не хотіли, щоб ви подумали, що операція не вдалася...