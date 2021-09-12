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Жарти, які зроблять ваш вечір незабутнім: добірка веселих анекдотів

Автор
А. Барабан
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Автор
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Жарти, які зроблять ваш вечір незабутнім: добірка веселих анекдотів Новина оновлена 12 вересня 2021, 17:37

Добірний гумор спеціально для наших читачів.

Сьогодні поцікавилася у чоловіка, чи робив він у своєму житті щось дурне. Він уважно подивився на мене ... і промовчав. Дивний він якийсь ...

Чому холодильники КВАДРАТНІ, а каструлі і тарілки круглі? І в результаті у тебе нічого нормально не влазить в холодильник при тому, що між тарілками залишається купа порожнього марного місця.

Розмова двох друзів:

- Я з самого весілля ще не розмовляв з дружиною.

- Посварилися?

- Не хочу її перебивати.

Два електрика сидять на стовпі. Внизу проходить старенька.

- Бабка, подай провід!

- Візьми, синку.

- Ну ось, а ти кажеш: "Фаза, фаза"

- Я, коли нервую, починаю прибирати вдома і довго драю все до блиску. Це заспокіює.

- А можеш як-небудь зайти до мене понервувати?