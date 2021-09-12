Жарти, які зроблять ваш вечір незабутнім: добірка веселих анекдотів
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Сьогодні поцікавилася у чоловіка, чи робив він у своєму житті щось дурне. Він уважно подивився на мене ... і промовчав. Дивний він якийсь ...
Чому холодильники КВАДРАТНІ, а каструлі і тарілки круглі? І в результаті у тебе нічого нормально не влазить в холодильник при тому, що між тарілками залишається купа порожнього марного місця.
Розмова двох друзів:
- Я з самого весілля ще не розмовляв з дружиною.
- Посварилися?
- Не хочу її перебивати.
Два електрика сидять на стовпі. Внизу проходить старенька.
- Бабка, подай провід!
- Візьми, синку.
- Ну ось, а ти кажеш: "Фаза, фаза"
- Я, коли нервую, починаю прибирати вдома і довго драю все до блиску. Це заспокіює.
- А можеш як-небудь зайти до мене понервувати?