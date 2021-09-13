З Днем програміста: веселі жарти та анекдоти про айтішників на ранок
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- Як відрізнити наркомана від програміста?
- Поставити контрольне запитання — що для вас значить фраза: — Віддай гвинт, а то я твою маму продам?
Кличе директор до себе програмістів і сисадміна. — Яка сволота видалила мій доступ до мережі! Звільню на хрін! — ???? — Ще раз питаю — хто видалив? Сисадмін: — Я не видаляв … Програмісти: — Ми теж не видаляли! — Тоді поясніть мені, що це? Ось папка "Мережеві підключення", бачите? А ось значок — "Віддалений доступ до мережі" … Останній раз питаю — по-хорошому — Хто Не знаєте ??? !!!
Навіщо до пристрою з "інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом" інструкція на 100+ сторінок?
Один програміст любив комп’ютери, і одного разу його застукали за цією справою.
Програміста запитують:
- Скільки у вас дітей?
- Два сини.
- А скільки їм років?
Після паузи:
- Один на компі грає, а другий ні.