З Днем програміста: веселі жарти та анекдоти про айтішників на ранок

Кличе директор до себе програмістів і сисадміна. — Яка сволота видалила мій доступ до мережі! Звільню на хрін! — ???? — Ще раз питаю — хто видалив? Сисадмін: — Я не видаляв … Програмісти: — Ми теж не видаляли! — Тоді поясніть мені, що це? Ось папка "Мережеві підключення", бачите? А ось значок — "Віддалений доступ до мережі" … Останній раз питаю — по-хорошому — Хто Не знаєте ??? !!!