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З Днем програміста: веселі жарти та анекдоти про айтішників на ранок

Автор
А. Барабан
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Автор
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З Днем програміста: веселі жарти та анекдоти про айтішників на ранок Новина оновлена 13 вересня 2021, 01:17

Добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати.

- Як відрізнити наркомана від програміста?

- Поставити контрольне запитання — що для вас значить фраза: — Віддай гвинт, а то я твою маму продам?

Кличе директор до себе програмістів і сисадміна. — Яка сволота видалила мій доступ до мережі! Звільню на хрін! — ???? — Ще раз питаю — хто видалив? Сисадмін: — Я не видаляв … Програмісти: — Ми теж не видаляли! — Тоді поясніть мені, що це? Ось папка "Мережеві підключення", бачите? А ось значок — "Віддалений доступ до мережі" … Останній раз питаю — по-хорошому — Хто Не знаєте ??? !!!

Навіщо до пристрою з "інтуїтивно-зрозумілим інтерфейсом" інструкція на 100+ сторінок?

Один програміст любив комп’ютери, і одного разу його застукали за цією справою.

Програміста запитують:

- Скільки у вас дітей?

- Два сини.

- А скільки їм років?

Після паузи:

- Один на компі грає, а другий ні.