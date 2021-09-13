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Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів Новина оновлена 13 вересня 2021, 12:32

Підбірка смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете посміхатися

Шкарпетки хороші тим, що їх можна дарувати щороку без ризику промахнутися. Ніхто не скаже, що у нього вже є шкарпетки, що він не носить шкарпетки, або що він збирає гроші на більш просунуту модель.

Анекдоти
Анекдоти

Прапорщик — рядовому:

- А де ж ти встиг штани так забруднити?

- На лавці.

- Ех ти! Люди туди ноги ставлять, чоботи чистять. А ти туди жопою...

Анекдоти
Анекдоти

П’ятирічна дівчинка щойно задала питання, на яке немає відповіді, і я боюсь, що він може зробити пролом в тканині просторово-часового континууму:

- А чому немає котячого корму зі смаком миші?

Анекдоти
Анекдоти

- Вчора я був на виставці картин і повинен тобі сказати, що єдине полотно, на яке можна було там дивитися, це твоє!

- Вдячний тобі, друже. А як картини моїх колег? Тільки теж відверто, будь ласка.

- На жаль, перед ними стільки народу було, що я не зміг до них проштовхнутися.

Розмова знайомої з її начальником:

- Доброго дня, не можу вийти з дому: біля під’їзду сидить чиясь вівчарка. Страшна.

- Найстрашніша безробіття?

Анекдоти
Анекдоти