Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 150
Шкарпетки хороші тим, що їх можна дарувати щороку без ризику промахнутися. Ніхто не скаже, що у нього вже є шкарпетки, що він не носить шкарпетки, або що він збирає гроші на більш просунуту модель.
Прапорщик — рядовому:
- А де ж ти встиг штани так забруднити?
- На лавці.
- Ех ти! Люди туди ноги ставлять, чоботи чистять. А ти туди жопою...
П’ятирічна дівчинка щойно задала питання, на яке немає відповіді, і я боюсь, що він може зробити пролом в тканині просторово-часового континууму:
- А чому немає котячого корму зі смаком миші?
- Вчора я був на виставці картин і повинен тобі сказати, що єдине полотно, на яке можна було там дивитися, це твоє!
- Вдячний тобі, друже. А як картини моїх колег? Тільки теж відверто, будь ласка.
- На жаль, перед ними стільки народу було, що я не зміг до них проштовхнутися.
Розмова знайомої з її начальником:
- Доброго дня, не можу вийти з дому: біля під’їзду сидить чиясь вівчарка. Страшна.
- Найстрашніша безробіття?