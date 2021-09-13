Трохи веселощів не завадить: свіжа добірка смішних анекдотів

- Вчора я був на виставці картин і повинен тобі сказати, що єдине полотно, на яке можна було там дивитися, це твоє!

- Вдячний тобі, друже. А як картини моїх колег? Тільки теж відверто, будь ласка.

- На жаль, перед ними стільки народу було, що я не зміг до них проштовхнутися.