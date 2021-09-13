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Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: вечірні жарти

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: вечірні жарти Новина оновлена 13 вересня 2021, 15:39

Найсмішніша добірка анекдотів на вечір

- Вовочка, за що у тебе двійка по диктанту?

- Учитель диктує: "Вечорами наші мами ходять гуляти на бульвар". А я написав: "Моя мама не така!".

Анекдоти
Анекдоти

- А ти за що сидиш?

- Да так, в карти підглядав.

- Розумію. У казино таких в п’ять хвилин засікають…

- А в Генштабі десять років не сікли.

Анекдоти
Анекдоти

У суботу ходили в ресторан, я там вирішила не пити. Вранці прокинулася зі страшним головним болем — продуло в ресторані кондиціонером. А народ нічого — вранці як огірочки. Ну і де справедливість?

Анекдоти
Анекдоти

Зустрілися два армійських дружка.

- Ну, ти як, одружився?

- Та ні, холостяк.

- І не шкодуєш?

- Та чого жаліти, нормально живу. Купив ферму, розводжу телят, чисте повітря, здоровий спосіб життя. У мене бик, сотня корів...

- Ну, ти щасливий?

- Можна сказати так. Не так, звичайно, як мій бик...

Анекдоти
Анекдоти

- Хлопчик, як тебе звати?

Хлопчик дивиться і ніяк не реагує.

- Хлопчик, ти тормоз?

- Мене звати Петя.

- Петя, як пройти на вулицю Гоголя?

- Я не тормоз.