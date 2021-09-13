Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: вечірні жарти
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- Вовочка, за що у тебе двійка по диктанту?
- Учитель диктує: "Вечорами наші мами ходять гуляти на бульвар". А я написав: "Моя мама не така!".
- А ти за що сидиш?
- Да так, в карти підглядав.
- Розумію. У казино таких в п’ять хвилин засікають…
- А в Генштабі десять років не сікли.
У суботу ходили в ресторан, я там вирішила не пити. Вранці прокинулася зі страшним головним болем — продуло в ресторані кондиціонером. А народ нічого — вранці як огірочки. Ну і де справедливість?
Зустрілися два армійських дружка.
- Ну, ти як, одружився?
- Та ні, холостяк.
- І не шкодуєш?
- Та чого жаліти, нормально живу. Купив ферму, розводжу телят, чисте повітря, здоровий спосіб життя. У мене бик, сотня корів...
- Ну, ти щасливий?
- Можна сказати так. Не так, звичайно, як мій бик...
- Хлопчик, як тебе звати?
Хлопчик дивиться і ніяк не реагує.
- Хлопчик, ти тормоз?
- Мене звати Петя.
- Петя, як пройти на вулицю Гоголя?
- Я не тормоз.