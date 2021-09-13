Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: вечірні жарти

Зустрілися два армійських дружка.

- Ну, ти як, одружився?

- Та ні, холостяк.

- І не шкодуєш?

- Та чого жаліти, нормально живу. Купив ферму, розводжу телят, чисте повітря, здоровий спосіб життя. У мене бик, сотня корів...

- Ну, ти щасливий?

- Можна сказати так. Не так, звичайно, як мій бик...