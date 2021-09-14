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Прокинься і посміхнися: прикольні ранкові жарти для посмішки

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Прокинься і посміхнися: прикольні ранкові жарти для посмішки Новина оновлена 13 вересня 2021, 16:04

Найкумедніші анекдоти для гарного настрою

Якщо до вас раптом нагрянули гості, а у вас не прибрано, то, поки гостям двері не відкрили, швидко поставте відро з ганчіркою і намочіть руки. І ось у вас вже не срач в будинку, а прибирання в самому розпалі.

Анекдоти
Анекдоти

- Циганка, підійшовши до перехожого на вулиці, вже через 5 хвилин може винести з його квартири всі цінності. Їх, напевно, дуже довго вчать мистецтву обману?

- Та ні, швидко. Їх просто вчать знаходити серед людей ідіотів.

Анекдоти
Анекдоти

- Лікаре! Як мої аналізи? Адже не п’ю, не курю, з жінками не сплю! Я буду жити, лікаре?!

- Жити будете. А сенс?

Анекдоти
Анекдоти

Мужик заходить в збройовий магазин і каже продавцеві:

- Ось, я хочу повернути цей револьвер, який вчора у вас купила моя дружина.

- У чому справа? Він не працює?

- Ні, все нормально, він відмінно працює, просто ми вже помирилися.

Анекдоти
Анекдоти

- Який найпоширеніший тип перевертнів ви знаєте?

- Людина-свиня?