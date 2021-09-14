Прокинься і посміхнися: прикольні ранкові жарти для посмішки

- Циганка, підійшовши до перехожого на вулиці, вже через 5 хвилин може винести з його квартири всі цінності. Їх, напевно, дуже довго вчать мистецтву обману?

- Та ні, швидко. Їх просто вчать знаходити серед людей ідіотів.