Прокинься і посміхнися: прикольні ранкові жарти для посмішки
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Якщо до вас раптом нагрянули гості, а у вас не прибрано, то, поки гостям двері не відкрили, швидко поставте відро з ганчіркою і намочіть руки. І ось у вас вже не срач в будинку, а прибирання в самому розпалі.
- Циганка, підійшовши до перехожого на вулиці, вже через 5 хвилин може винести з його квартири всі цінності. Їх, напевно, дуже довго вчать мистецтву обману?
- Та ні, швидко. Їх просто вчать знаходити серед людей ідіотів.
- Лікаре! Як мої аналізи? Адже не п’ю, не курю, з жінками не сплю! Я буду жити, лікаре?!
- Жити будете. А сенс?
Мужик заходить в збройовий магазин і каже продавцеві:
- Ось, я хочу повернути цей револьвер, який вчора у вас купила моя дружина.
- У чому справа? Він не працює?
- Ні, все нормально, він відмінно працює, просто ми вже помирилися.
- Який найпоширеніший тип перевертнів ви знаєте?
- Людина-свиня?