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Ліки від нудьги замовляли? Самі смішні жарти на день

Автор
А. Барабан
Дата публікації
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Автор
70
Ліки від нудьги замовляли? Самі смішні жарти на день Новина оновлена 14 вересня 2021, 12:11

кумедна підбірка анекдотів, яка зробить ваш день веселим!

- Чому ти весь час запитуєш, коли я на тебе одружуся?

- Мені подобається бачити жах в твоїх очах!

Анекдот про сварку
Анекдот про сварку

Спочатку чоловік запитав, чи є у нього звички, які мене дратують, а потім чомусь образився на мою презентацію в Power Point.

Анекдот про пивну
Анекдот про пивну

Президент дзвонить мамі після виборів:

- Мама, я на виборах переміг!

- Не може бути! Чесно?

- Мама, ну хоч ви не підколюйте …

Анекдот про гру на скрипці
Анекдот про гру на скрипці

Жінка — чоловікові:

— Уявляю, які страшні підозри зародилися в твоїй голові, коли я зникла на два дні.

— Так. Я зразу подумав, що ти повернешся.

Анекдот про пельмені
Анекдот про пельмені

Коротко про мене коли я був маленьким

Батько перевіряє мою зошит:

- Чому ти так нерівно пишеш гачки?

- Це не гачки, тато, це інтеграли.