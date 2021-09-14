Ліки від нудьги замовляли? Самі смішні жарти на день
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- Чому ти весь час запитуєш, коли я на тебе одружуся?
- Мені подобається бачити жах в твоїх очах!
Спочатку чоловік запитав, чи є у нього звички, які мене дратують, а потім чомусь образився на мою презентацію в Power Point.
Президент дзвонить мамі після виборів:
- Мама, я на виборах переміг!
- Не може бути! Чесно?
- Мама, ну хоч ви не підколюйте …
Жінка — чоловікові:
— Уявляю, які страшні підозри зародилися в твоїй голові, коли я зникла на два дні.
— Так. Я зразу подумав, що ти повернешся.
Коротко про мене коли я був маленьким
Батько перевіряє мою зошит:
- Чому ти так нерівно пишеш гачки?
- Це не гачки, тато, це інтеграли.