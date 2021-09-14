Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір
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- Дружина мені каже, мовляв, у неї живіт після народження дитини жахливо виглядає ... Ех, бачила б вона мою печінку після цієї ж події ...
Зробив другий профіль у соціальних мережах. Так, за дружиною простежити. Познайомилися, пофліртувати … Дізнався, що я помер два роки тому.
Якщо з мого життя прибрати алкоголь і роботу, то залишаться тільки поїздки на маршрутці …
- У тебе в записній книжці написано Лена2D і Лена3D. Що, одна плоска, а інша з формами?
- Ні, у одної двоє дітей, а в іншої троє дітей.
На прийомі у психіатра:
— Лікарю, цілими днями я говорю що не будь своєму чоловікові. А він у відповідь — ні слова. Думаю у нього серйозне захворювання.
— Це не захворювання. Це – талант.