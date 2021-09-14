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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Заряджаємося позитивним настроєм: веселі анекдоти на вечір Новина оновлена 14 вересня 2021, 17:49

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів.

- Дружина мені каже, мовляв, у неї живіт після народження дитини жахливо виглядає ... Ех, бачила б вона мою печінку після цієї ж події ...

Анекдот про лікарню
Анекдот про лікарню

Зробив другий профіль у соціальних мережах. Так, за дружиною простежити. Познайомилися, пофліртувати … Дізнався, що я помер два роки тому.

Анекдот про стоматолога
Анекдот про стоматолога

Якщо з мого життя прибрати алкоголь і роботу, то залишаться тільки поїздки на маршрутці …

Анекдот про акваріум
Анекдот про акваріум

- У тебе в записній книжці написано Лена2D і Лена3D. Що, одна плоска, а інша з формами?

- Ні, у одної двоє дітей, а в іншої троє дітей.

Анекдот про оголошення
Анекдот про оголошення

На прийомі у психіатра:

— Лікарю, цілими днями я говорю що не будь своєму чоловікові. А він у відповідь — ні слова. Думаю у нього серйозне захворювання.

— Це не захворювання. Це – талант.