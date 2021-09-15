Прокинулися і тут же посміхнулися: анекдоти для позитивного настрою з самого ранку
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- Цікаво, а як я буду виглядати в 90?
- Ха. А ти оптиміст!
- Чому "оптиміст"? Мені до 90 всього пару кілограмів залишилося набрати.
Відмова від вживання алкоголю протягом місяця не принесе вам кардинальних покращень. У вас всього лише знизиться тиск, покращиться функція печінки, знизиться рівень цукру в крові, покращиться самопочуття, з’явиться трохи грошей … Але кардинальних змін в кращу сторону не буде.
Як проходить відпустка у нормальних людей:
- Відпочиваєш, нічого не робиш, дивишся телевізор, попиваєш пиво …
Як проходить відпустка мого батька:
- Синку, завтра підйом о 5 ранку, будемо будувати сарай, паркан і лагодити Паризький собор Богоматері.
- Який найкращий шлях до серця чоловіка?
- Через грудну клітку скальпелем.
Помоліться, будь ласка, за мого чоловіка, який трагічно нічого не подарував мені на річницю нашого весілля, тому що я сказала, що нічого не хочу.