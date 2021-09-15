Рус

Прокинулися і тут же посміхнулися: анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
95
Прокинулися і тут же посміхнулися: анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Чергова підбірка найсмішніших жартів.

- Цікаво, а як я буду виглядати в 90?

- Ха. А ти оптиміст!

- Чому "оптиміст"? Мені до 90 всього пару кілограмів залишилося набрати.

Анекдот про пропозицію руки й серця
Анекдот про пропозицію руки й серця

Відмова від вживання алкоголю протягом місяця не принесе вам кардинальних покращень. У вас всього лише знизиться тиск, покращиться функція печінки, знизиться рівень цукру в крові, покращиться самопочуття, з’явиться трохи грошей … Але кардинальних змін в кращу сторону не буде.

Анекдот про боксера
Анекдот про боксера

Як проходить відпустка у нормальних людей:

- Відпочиваєш, нічого не робиш, дивишся телевізор, попиваєш пиво …

Як проходить відпустка мого батька:

- Синку, завтра підйом о 5 ранку, будемо будувати сарай, паркан і лагодити Паризький собор Богоматері.

Анекдот про кумів
Анекдот про кумів

- Який найкращий шлях до серця чоловіка?

- Через грудну клітку скальпелем.

Анекдот про урок фількультури
Анекдот про урок фількультури

Помоліться, будь ласка, за мого чоловіка, який трагічно нічого не подарував мені на річницю нашого весілля, тому що я сказала, що нічого не хочу.