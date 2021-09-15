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Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: веселі жарти для хорошого настрій ввечері

Автор
Анна Барабан
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Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: веселі жарти для хорошого настрій ввечері Новина оновлена 15 вересня 2021, 17:55

Нехай ваш вечір буде наповнений позитивною енергетикою.

Дівчина запросила до себе. Я випив, закусив, поїв, зібрався йти.

- Може залишишся?

- Ні. Я алкоголік, а не бабій.

Анекдот про лікарів
Анекдот про лікарів

- Тату, не треба говорити "саморобний". Говори — "крафтовий".

- Розумник, бери крафтову лопату і пішли майнити картоплю

Анекдот про школу
Анекдот про школу

Ворожка:

- Карти кажуть, що завтра ваш чоловік помре.

- Знаю. Мене спіймають?

Анекдот про сусіда
Анекдот про сусіда

Якщо сильно швидко їсти торт, то фітнес-браслет похвалить як за пробіжку.

Анекдот про вчених
Анекдот про вчених

Сьогодні остаточно переконався, що фрази "Що це там ти жереш?" і "Що це там у тебе?" змушують собаку жувати в три рази швидше.