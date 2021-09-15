Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: веселі жарти для хорошого настрій ввечері
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 153
Дівчина запросила до себе. Я випив, закусив, поїв, зібрався йти.
- Може залишишся?
- Ні. Я алкоголік, а не бабій.
- Тату, не треба говорити "саморобний". Говори — "крафтовий".
- Розумник, бери крафтову лопату і пішли майнити картоплю
Ворожка:
- Карти кажуть, що завтра ваш чоловік помре.
- Знаю. Мене спіймають?
Якщо сильно швидко їсти торт, то фітнес-браслет похвалить як за пробіжку.
Сьогодні остаточно переконався, що фрази "Що це там ти жереш?" і "Що це там у тебе?" змушують собаку жувати в три рази швидше.