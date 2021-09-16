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Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: свіжі жарти для підняття настрою

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: свіжі жарти для підняття настрою Новина оновлена 16 вересня 2021, 12:02

Найсмішніші жарти, які зроблять ваш день веселішим!

А давайте навпаки: на операції для хворих дітей виділяти гроші з бюджету, а на гонорари для футболістів і їх тренерів збирати за допомогою SMS?

Анекдот про батьківські збори
Анекдот про батьківські збори

Для початку опалювального сезону необхідно, щоб середньодобова температура повітря не перевищувала +8 градусів протягом 5 днів. Або вибори.

Анекдот про комп'ютер
Анекдот про комп'ютер

Алкаш Василь ніяк не міг зрозуміти, як кішки п’ють молоко, поки не розбив об підлогу кухні пляшку горілки.

Анекдот про схуднення
Анекдот про схуднення

Приходить до лікаря мужик, з цвяхом в голові.

Лікар оглядає:

- Що ж, за 700 баксів ми Вам зараз його витягнемо …

- А за 300 зможете щось зробити?

- За 300! Чи можемо загнути, щоб не заважав!

Анекдот про безпритульних
Анекдот про безпритульних

Вчора ввечері група пиріжків з капустою обманом відмовила мене від вечірньої пробіжки. Спочатку вони переконали мене, що голодним бігати шкідливо, а потім несподівано з’ясувалося, що відразу після їжі бігати взагалі не можна. Що було далі — не пам’ятаю.