Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: свіжі жарти для підняття настрою

Приходить до лікаря мужик, з цвяхом в голові.

Лікар оглядає:

- Що ж, за 700 баксів ми Вам зараз його витягнемо …

- А за 300 зможете щось зробити?

- За 300! Чи можемо загнути, щоб не заважав!