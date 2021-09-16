Позитивна пауза розсмішить навіть страуса: свіжі жарти для підняття настрою
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А давайте навпаки: на операції для хворих дітей виділяти гроші з бюджету, а на гонорари для футболістів і їх тренерів збирати за допомогою SMS?
Для початку опалювального сезону необхідно, щоб середньодобова температура повітря не перевищувала +8 градусів протягом 5 днів. Або вибори.
Алкаш Василь ніяк не міг зрозуміти, як кішки п’ють молоко, поки не розбив об підлогу кухні пляшку горілки.
Приходить до лікаря мужик, з цвяхом в голові.
Лікар оглядає:
- Що ж, за 700 баксів ми Вам зараз його витягнемо …
- А за 300 зможете щось зробити?
- За 300! Чи можемо загнути, щоб не заважав!
Вчора ввечері група пиріжків з капустою обманом відмовила мене від вечірньої пробіжки. Спочатку вони переконали мене, що голодним бігати шкідливо, а потім несподівано з’ясувалося, що відразу після їжі бігати взагалі не можна. Що було далі — не пам’ятаю.